بومبيو: الشعب الإيراني سئم وحشية الحرس الثوري

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن "صوت الشعب الإيراني واضح وهو مستاء من كذب النظام. فهو سئم من وحشية الحرس الثوري وفساده".

وأكد بومبيو مساء السبت: "نقف مع الشعب الإيراني الذي يستحق مستقبلاً أفضل".

موضوع يهمك بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بضربة أميركية في محيط مطار بغداد يوم 3 يناير، هددت... من ضحايا "الأوكرانية".. طلاب وأطفال وعرسان جدد العرب و العالم

يشار إلى أنه بعد ساعات من إقرار الحرس الثوري بمسؤوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، انطلقت مساء السبت، تظاهرات طلابية أمام جامعة أمير كبير في طهران. وذكرت وكالة فارس أن عدد المحتجين يقدر بنحو 700 إلى ألف شخص.

إلى ذلك علت الهتافات المنددة بالمرشد الإيراني، علي خامنئي، والسلطات، وطالب المحتجون خامنئي بالرحيل، هاتفين: "النظام يرتكب الجرائم وخامنئي يبرر"، و"الموت للولي الفقيه"، و"قاتل وحكمه باطل"، وفق مواقع إيرانية. كما وصلت التظاهرات إلى أصفهان وشيراز.

وقام المتظاهرون بتمزيق صور لقاسم سليماني الذي قتل بغارة أميركية في 3 يناير الحالي. وعرضت وكالة "فارس" التي ينظر لها على نطاق واسع باعتبارها مقربة من الحرس الثوري صوراً لمجموعة من الناس وصورة ممزقة لسليماني، فيما أظهرت فيديوهات قوات الباسيج تقوم بتطويق تجمع للطلاب في طهران.