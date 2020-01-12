السيناتور الجمهوري تود يونغ: شجاعة الشعب الإيراني ملهمة

أعرب السيناتور الجمهوري تود يونغ عن إعجابه الشديد بخروج الشعب الإيراني إلى الشوارع للاحتجاج بشكل سلمي ضد النظام الإيراني، بعد اعترافه بإسقاط الطائرة الأوكرانية التي راح ضحيتها أكثر من 170 قتيلا.

I’m inspired by the bravery of the Iranian people who are peacefully protesting in the streets this evening. May God watch over them. #IranProtests — Senator Todd Young (@SenToddYoung) January 12, 2020

وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر" تحت هشتاغ "الاحتجاجات في إيران": "لقد ألهمتني شجاعة الشعب الإيراني الذي يحتج بسلام في الشوارع هذا المساء".

وخرجت تظاهرات ضخمة في العاصمة طهران، والكثير من المدن الإيرانية، احتجاجا على إسقاط الحرس الثوري الإيراني الطائرة الأوكرانية المدنية.

وردد المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط النظام الإيراني، كما وصفوا المرشد بالديكتاتور وطالبوا برحيله.