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السيناتور الجمهوري تود يونغ: شجاعة الشعب الإيراني ملهمة

المصدر: واشنطن - بندر الدوشي
السيناتور الجمهوري تود يونغ
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أعرب السيناتور الجمهوري تود يونغ عن إعجابه الشديد بخروج الشعب الإيراني إلى الشوارع للاحتجاج بشكل سلمي ضد النظام الإيراني، بعد اعترافه بإسقاط الطائرة الأوكرانية التي راح ضحيتها أكثر من 170 قتيلا.

وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر" تحت هشتاغ "الاحتجاجات في إيران": "لقد ألهمتني شجاعة الشعب الإيراني الذي يحتج بسلام في الشوارع هذا المساء".

وخرجت تظاهرات ضخمة في العاصمة طهران، والكثير من المدن الإيرانية، احتجاجا على إسقاط الحرس الثوري الإيراني الطائرة الأوكرانية المدنية.

وردد المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط النظام الإيراني، كما وصفوا المرشد بالديكتاتور وطالبوا برحيله.

كلمات دالّة

#إيران, #الاحتجاجات الإيرانية, #النظام الإيراني

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