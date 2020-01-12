السيناتور توم كوتون: الشعب الإيراني شجاع ولا ينخدع

انتقد السيناتور الجمهوري توم كوتون اليسار الأميركي وتغطيته الإعلامية الملمّعة للنظام الإيراني القاتل. كما أشاد بالشعب الإيراني الشجاع الذي خرج إلى الشوارع احتجاجاً على النظام الإيراني.

The American left and media cover relentlessly for Iran’s murderous regime. They claim that staged mass rallies mean the Iranian people are in mourning for Soleimani, and that it’s America’s fault Iran shot down an civilian airliner. https://t.co/mmPQb7xASY — Tom Cotton (@SenTomCotton) January 11, 2020

وقال في تغريدة على حسابه "تويتر": "اليسار الأميركي يغطي إعلاميا وبلا هوادة لصالح نظام إيران القاتل. وتابع، إنهم يزعمون أن المظاهرات الجماهيرية التي نظمت تعني أن الشعب الإيراني في حداد على سليماني، وأنه كان خطأ أميركا الذي أدى أن تُسقط إيران طائرة ركاب مدنية".

وأردف قائلا: "لكن الشعب الإيراني الشجاع لا ينخدع. ليس لديهم أوهام حول الرجال الأشرار الذين يحكمونهم. لقد خرجوا مجددًا إلى الشوارع ويأملون في مستقبل أفضل"، وأرفق في تغريدة له مقطع فيديو للمظاهرات الاحتجاجية في إيران.

وخرجت تظاهرات ضخمة في العاصمة طهران والكثير من المدن الإيرانية احتجاجا على إسقاط الحرس الثوري الإيراني الطائرة الأوكرانية المدنية.

وردد المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط النظام الإيراني، كما وصفوا المرشد بالديكتاتور وطالبوا برحيله.