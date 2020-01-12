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السيناتور توم كوتون: الشعب الإيراني شجاع ولا ينخدع

المصدر: واشنطن - بندر الدوشي
السيناتور الجمهوري توم كوتون
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انتقد السيناتور الجمهوري توم كوتون اليسار الأميركي وتغطيته الإعلامية الملمّعة للنظام الإيراني القاتل. كما أشاد بالشعب الإيراني الشجاع الذي خرج إلى الشوارع احتجاجاً على النظام الإيراني.

وقال في تغريدة على حسابه "تويتر": "اليسار الأميركي يغطي إعلاميا وبلا هوادة لصالح نظام إيران القاتل. وتابع، إنهم يزعمون أن المظاهرات الجماهيرية التي نظمت تعني أن الشعب الإيراني في حداد على سليماني، وأنه كان خطأ أميركا الذي أدى أن تُسقط إيران طائرة ركاب مدنية".

وأردف قائلا: "لكن الشعب الإيراني الشجاع لا ينخدع. ليس لديهم أوهام حول الرجال الأشرار الذين يحكمونهم. لقد خرجوا مجددًا إلى الشوارع ويأملون في مستقبل أفضل"، وأرفق في تغريدة له مقطع فيديو للمظاهرات الاحتجاجية في إيران.

وخرجت تظاهرات ضخمة في العاصمة طهران والكثير من المدن الإيرانية احتجاجا على إسقاط الحرس الثوري الإيراني الطائرة الأوكرانية المدنية.

وردد المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط النظام الإيراني، كما وصفوا المرشد بالديكتاتور وطالبوا برحيله.

كلمات دالّة

#إيران, #الاحتجاجات الإيرانية, #طهران

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