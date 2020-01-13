الخارجية الأميركية تحث الدول على التعاون للحد من توترات إيران

نقلت قناة "فوكس نيوز" عن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أوتاغوس، حثها جميع الدول على التعاون للحد من التوترات مع إيران.

وأشارت إلى أن على الجميع المساعدة في "وقف السلوك الشرير والإرهابي لإيران والتفاوض مع الولايات المتحدة وأوروبا لتعديل هذا السلوك".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال، الأحد، إنه لا يأبه إذا قبلت إيران التفاوض مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن أشار مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين في وقت سابق إلى أنه لا يوجد خيار أمام طهران سوى قبول إجراء محادثات.

وقال أوبراين لمحطة "فوكس نيوز" إن "حملة الضغط الأقصى" التي تمارسها إدارة ترمب ناجحة. وأضاف أن "إيران تختنق ولن يكون أمامها خيار سوى الجلوس على الطاولة".

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وأشار ترمب على "تويتر" إلى المقابلة التي أجراها أوبراين وقال" فعليا لا يهمني إذا تفاوضوا. الأمر يعود إليهم تماما ولكن لا أسلحة نووية، ولا تقتلوا المحتجين عليكم".

وفي وقت سابق الأحد، دعا ترمب قادة إيران إلى عدم قتل المتظاهرين. وأشار في تغريدة على حسابه في "تويتر" إلى أن هناك الآلاف إما قتلوا بالفعل أو اعتقلوا، والعالم يشاهد. وشدد على أنه "أهم من ذلك.. فإن الولايات المتحدة الأميركية تراقب". وطالب النظام الإيراني بإعادة الإنترنت وبترك الصحافيين يعملون بحرية.

وأنهى الرئيس الأميركي تغريدته موجهاً كلامه للنظام الإيراني: "توقفوا عن قتل الشعب الإيراني العظيم!".