متحدثة الخارجية الأميركية: الإيرانيون يحتجون على كذب النظام

في حديث خاص مع قناتي "العربية" و"الحدث"، أجرته ناديا البلبيسي، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغاس، إن "المتظاهرين في إيران يحتجون على كذب النظام عليهم"، مشيرة إلى أن "النظام الإيراني كذب على العالم حول إسقاط الطائرة الأوكرانية نافياً تورطه".

وذكرت أن "إيران أجبرت على الاعتراف بمسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية" وأوضحت أن "الخارجية الأميركية تدعو إلى تحقيق شامل وشفاف في الحادثة".

وأعربت عن أملها أن تدفع الضغوطات من المجتمع الدولي، طهران للسماح بوصول محققين أميركيين وكنديين إلى طهران.

وقالت إن "استخدام إيران صواريخ باليستية في الهجوم على القواعد العسكرية في العراق وإسقاط الطائرة الأوكرانية هو انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 2231".

وأشارت أورتاغاس إلى أن تغريدات الرئيس دونالد ترمب بالفارسية "تجد استحسانا داخل إيران"، مضيفة أن "رسالتنا بتأييد الشعب الإيراني تصل إلى هدفها".

وأوضحت أن "الرئيس ترمب يسلط الضوء على قتل النظام وسجنه للمتظاهرين الإيرانيين".

تخطيط قتل سليماني.. استغرق وقتا

وفي ملف قتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، أكدت أن الرئيس ترمب ووزير الخارجية مايك بومبيو لديهما الثقة الكاملة بأن لديهما "التخويل القانوني بقتل سليماني".

وكشفت أن "اتخاذ القرار بقتل سليماني استغرق وقتا، ولم يتم بين ليلة وضحاها"، كاشفة أن "الإدارة ناقشت كل الاحتمالات، وعندما سنحت الفرصة بقتله تم التنفيذ".

وتابعت: "كنا نعرف تحركات سليماني ما بين سوريا والعراق ولبنان، وكان يخطط لمهاجمة أهداف أميركية".

محادثات شاملة بين بغداد وواشنطن

وفي ملف العلاقات بين واشنطن وبغداد، أفادت المتحدثة أن هناك محادثات شاملة مع الحكومة العراقية ليست فقط لمحاربة داعش، بل تمتد للمجالات الاقتصادية والمالية.

وكشفت أن "تصويت البرلمان العراقي بإخراج القوات الأميركية من البلاد جرى بغياب العديد من البرلمانيين، وإنه في النهاية قرار، وليس قانونا".

وشددت على أن "أي دولة لا تلتزم بالعقوبات على إيران، بما فيها العراق، ستواجه نتائج الانتهاك".

وتابعت: "لا يوجد لدينا نية في الخارجية بفرض عقوبات على العراق، لكن الأمر دوما تحت مراجعة الرئيس، والوزير بومبيو، إذا ثبت تهرب التزام الدول بالعقوبات علي إيران".