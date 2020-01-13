موقع أميركي: واشنطن طلبت من بيونغ يونغ استئناف المحادثات

قال روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الأميركي، إن الولايات المتحدة تواصلت مع كوريا الشمالية من أجل استئناف المحادثات، وذلك طبقا لمقابلة نشرها موقع "أكسيوس" الإخباري الإلكتروني.

وقال أوبراين إن عدم‭ ‬تنفيذ الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون تهديده بإرسال "هدية في عيد الميلاد" يعد علامة إيجابية.

وكان بعض المحللين قد قالوا إن ذلك ربما يشير إلى استعداد بيونغ يونغ لإجراء اختبار لصاروخ بعيد المدى، في حين قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي إن الهدية "ربما تكون مزهرية لطيفة".

وقال أوبراين لموقع "أكسيوس"، الجمعة: "تواصلنا مع الكوريين الشماليين وأبلغناهم رغبتنا في مواصلة المفاوضات في ستوكهولم والتي عقدت آخر مرة في بداية أكتوبر.. أبلغناهم من خلال قنوات مختلفة أننا نود استئنافها".

وذكر بيان لوكالة الأنباء المركزية الكورية، السبت، أن كوريا الشمالية تلقت تهنئة من ترمب لكيم بمناسبة عيد ميلاده، ولكنها قالت إن علاقاتهما الشخصية لا تكفي من أجل استئناف المحادثات.

موضوع يهمك رد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، على تصريحات الأمين العام لميليشيا حزب الله اللبناني، حسن نصرالله، حول أن الرئيس... إقليم كردستان: تصريحات نصر الله صبيانية وهزيلة العرب و العالم

واعتمد ترمب على تقاربه الشخصي مع كيم من أجل الحث على نزع السلاح النووي في محادثات جرت في 2018 و2019، ولكن تلك الجهود أخفقت إلى حد كبير على المستوى العملي وأثارت مخاوف جديدة بشأن قدرات بيونغ يونغ النووية.

وقال مستشار لوزارة الخارجية، السبت، إن كوريا الشمالية لن تناقش مقترحات مثل التي طرحها ترمب خلال لقائه الأخير مع كيم في هانوي في فبراير 2019.

وقال كيم في الآونة الأخيرة إنه لم تعد هناك أسباب لالتزام بيونغ يونغ بوقف أعلنته من جانبها لتجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والقنابل النووية، وإنه قد يتم طرح "سلاح استراتيجي جديد" في المستقبل القريب.