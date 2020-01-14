بيلوسي تسبح ضد التيار: الاحتجاجات بإيران ليست ضد النظام

Pelosi dismisses protests in Iran against regime, "different reasons why people are in the street"https://t.co/weKuQ6fSlO pic.twitter.com/q9YwCUZrQ9 — RNC Research (@RNCResearch) January 12, 2020

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية، نانسي بيلوسي، إن الاحتجاجات الإيرانية، التي خرجت حالياً، لم تخرج ضد النظام هناك، بل إنها خرجت للاحتجاج على إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية عن طريق الخطأ، مما خلق حالة من الغضب بأميركا وإيران حيال تلك التصريحات، وأطلق رواد مواقع التواصل من الأميركيين هاشتاغ "الأخبار الكاذبة لنانسي بيلوسي" (#NancyPelosiFakeNews).

وقالت بيلوسي، خلال لقاء على شبكة "إي بي سي" الأميركية، إن سبب غضب الإيرانيين هو وجود تلاميذ على متن تلك الطائرة، مشيرة إلى أنه كان يتوجب على السلطات الإيرانية أن تمنع إقلاع رحلات لطائرات تجارية في ذلك الوقت، واصفة سقوط الطائرة بـ"المأساة الرهيبة"، مؤكدة أنه يجب أن يتحملوا المسؤولية للسماح بإقلاع هذه الرحلة في وقت خطير كذلك.

People just now realizing how crazy and destructive Nancy is to America, better yet the world. I pity those that still support her. #NancyPelosiFakeNews — BiggZie_ (@BiggZie_VT) January 13, 2020

وقالت إنه بالفعل كان هناك محتجون بالشارع الإيراني ضد النظام من قبل، ولكن بعد مقتل سليماني وسقوط الطائرة، أصبحت الاحتجاجات "ضدنا.. وهذا ليس جيداً".

واتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاثنين، معارضيه الديمقراطيين بأنهم حلفاء لإيران وأعاد نشر تغريدة لصورة مركّبة تظهر قادة في الحزب بزي إسلامي، وذلك بعد توجيههم الانتقاد للرئيس الأميركي بإعطاء الأمر لتنفيذ عملية قتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، بضربة أميركية في بغداد.

The corrupted Dems trying their best to come to the Ayatollah's rescue.#NancyPelosiFakeNews pic.twitter.com/a0ksPHeXCy — داون آندر (@D0wn_Under) January 13, 2020

وقال ترمب على "تويتر": "أي أمر أقوم به سواء كان اقتصادياً أو عسكرياً أو غيره سيقابل بازدراء من اليسار الراديكالي والديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئاً".

وأعاد نشر صورة مركّبة من خلال برنامج "فوتوشوب" تظهر بيلوسي وهي ترتدي الحجاب وشومر بعمامة.

واتهم ترمب في تغريدات سابقة الديمقراطيين ووسائل الإعلام "الكاذبة"، بمحاولة "إظهار سليماني على أنه شخص رائع، فقط لأنني قمت بما كان ينبغي القيام به منذ 20 عاماً".

وفي ردّه على الانتقادات التي اتهمته بالتهور عبر قتل سليماني، أصر ترمب مجدداً على أنه كان يشكل تهديداً وشيكاً.

وقال ترمب في تجمع انتخابي الأسبوع الماضي إنه لا يمكن الوثوق ببيلوسي وغيرها من الديمقراطيين في القضايا المرتبطة بمعلومات سرية مثل قتل سليماني.

Iranian people are angry about what Nancy Pelosi said recently in the interview with @ABC so WE've launched a hashtag against what she said. #NancyPelosiFakeNews https://t.co/4VTGAXlzOJ — 🤖Nariman (@NarimanGharib) January 13, 2020

وكانت بيلوسي قد انتقدت البيت الأبيض لعدم تشاوره مع الكونغرس قبل ضربة الطائرة المسيرة التي قتلت سليماني في بغداد.

وقالت في مؤتمر صحافي: "الأسبوع الماضي، نفذ الرئيس والإدارة من وجهة نظرنا هجوماً استفزازياً وغير متناسب على إيران، وهو ما عرض الأميركيين للخطر".

قال للصحافيين إنه لا يحتاج لموافقة الكونغرس على عمل عسكري ضد إيران.

وقال: "ليس لزاماً عليّ، ولا ينبغي أن يكون لزاماً عليكم، لأن الأمر يتطلب أحياناً اتخاذ قرارات خاطفة.. يتطلب أحياناً أن تتحرك بسرعة بالغة".