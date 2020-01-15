مايك بنس قصفنا ميليشيات إيران لأول مرة منذ 10 سنوات

امتدح نائب الرئيس الأميركي مايك بنس خطوات الرئيس دونالد في مواجهة ميليشيات إيران، موضحا أن بلاده قصفت الميليشيات الإيرانية لأول مرة منذ 10 أعوام عندما قتلوا جنديا أميركيا.

في التفاصيل، أشار بنك على حسابه في تويتر إلى أن الرئيس ترمب والإدارة سوف تدافع دائما عن السلامة الأميركية.

موضوع يهمك بعد كم من المعطيات والتقارير التي أكدت وجود خيانة ما أو ثغرة، في الحلقة الضيقة التي كانت على علم برحلة قائد فيلق القدس... نائب إيراني: اختراق استخباراتي وراء مقتل سليماني إيران

وتابع: "عندما ضاعت حياة أميركي واحد على أيدي الميليشيات المدعومة من إيران قبل أسابيع قليلة، أطلق الرئيس ترمب أول غارات جوية على الميليشيات التي تدعمها إيران منذ 10 سنوات".

وأضاف: "عندما اقتحم مسلحون سفارتنا في بغداد، أرسل الرئيس قوات المارينز، وقام بتأمين سفارتنا، "لا بنغازي جديدة، وعندما تعرضت أرواح أميركية لتهديد أخطر إرهابي في العالم، اتخذ الرئيس دونالد ترمب خطوات والآن سليماني انتهى".

"استهداف سفارات أميركية"

يذكر أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كان قال، الاثنين، إن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، كان يخطط لاستهداف سفارات أميركية في المنطقة، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترمب نفذ سياسة الردع بقتله سليماني.

وأضاف أن إيران أصبحت دولة ضعيفة بفضل سياسة إدارة ترمب، موضحا أنه "سبق وحذرنا إيران من أن قتل أي أميركي لن يمر من دون عقاب".

" تاريخه مروع"

بدوره، دافع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب عن قراره بقتل قاسم سليماني قائلاً إن سليماني مثّل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة، لكنه أضاف أيضاً أن ذلك لم يكن ينطوي على قدر من الأهمية نظرا لتاريخه المروع.

وكتب ترمب قبل أيام، أن وسائل إعلام مخادعة وشركاءهم من الديمقراطيين يروجون تقارير، مفادها أن الهجوم التالي للإرهابي سليماني لم يكن وشيكا، وأن فريق الرئيس لم يكن مجمعا على التخلص من سليماني.