السيناتور غراهام: حماقة العزل ستنتهي سريعاً بتبرئة ترمب

قال السيناتور ليندسي غراهام، وهو حليف بارز للرئيس دونالد ترمب، يوم الأربعاء إنه يريد إنهاء محاكمة العزل التي تلوح في الأفق قبل خطاب حالة الاتحاد المقرر في 4 فبراير.

وأضاف "أفضل شيء بالنسبة للشعب الأميركي هو إنهاء هذه الحماقة في أسرع وقت ممكن، وإجراء محاكمة في مجلس الشيوخ، وتبرئة الرئيس.

وتابع "في 4 فبراير، عندما يأتي الرئيس إلى مجلس النواب لإلقاء خطاب الاتحاد سيكون قد تمت تبرئته. جاء ذلك في مقابلة له على شبكة الفوكس نيوز ونشرتها ذا هيل.

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وأضاف غراهام أنه يأمل "ألا يتم استدعاء أي شخص كشاهد".

وقال غراهام: "أود أن أخبر زملائي من الجانب الجمهوري أن تشاك شومر لا يبحث عن الحقيقة. وختم قائلا "تشاك شومر يحاول استعادة مجلس الشيوخ".

يذكر أن مجلس الشيوخ الأميركي تسلم، الأربعاء، القرار الاتّهامي بحق ترمب، تمهيداً لمحاكمة الرئيس الـ45 للولايات المتحدة بقصد عزله من منصبه، وهي محاكمة ستبدأ فعلياً الثلاثاء المقبل، بحسب ما أعلن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

وستجري هذه المحاكمة التاريخية بإشراف رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، الذي سيؤدّي اليمين الدستورية، الخميس، رئيساً لهيئة المحكمة البرلمانية، قبل أن يؤدّي أعضاء مجلس الشيوخ المئة اليمين الدستورية أمامه بصفتهم أعضاء هيئة المحلفين.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يبرئ مجلس الشيوخ ساحة ترمب، نظرا لعدم إبداء أي جمهوري تأييده لعزله، وهي خطوة تتطلب موافقة أغلبية الثلثين في المجلس.