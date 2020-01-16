ترمب مهاجماً آبل: تحمون القتلة وتجار المخدرات

هاجم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، شركة "آبل"، عبر حسابه على تويتر، الثلاثاء، قائلاً: "نساعد آبل طوال الوقت في التجارة والكثير من القضايا الأخرى، ومع ذلك يرفضون فك شيفرة الهواتف التي يستخدمها القتلة وتجار المخدرات وغيرهم من المجرمين. عليهم الآن المبادرة ومساعدة بلدنا العظيم".

يذكر أن مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف بي آي) كان طلب، في وقت مبكر من هذا الشهر، من "آبل" المساعدة في استخراج بيانات من جهازي "آيفون" للطالب السعودي الذي نفذ حادث إطلاق النار في قاعدة بنساكولا البحرية بفلوريدا الشهر الماضي وقتل ثلاثة طلاب أميركيين.

وقد عجز المحققون عن فك الرقم السري للجهازين، وهما من طراز "أيفون 7" و"أيفون 5"، وبالتالي عجزوا عن الوصول إلى البيانات المخزنة بالجهازين.

وحصل "إف بي آي" على تفويض من المحكمة لتفتيش الهاتفين، وأُرسل الجهازان إلى مختبره في كوانتيكو بولاية فرجينيا.

كما طلب مسؤولو "إف بي آي" المساعدة من أجهزة اتحادية أخرى وخبراء آخرين لفك الرقم السري للجهازين. وحاول المحققون تخمين الرقم السري، إلا أن تلك الجهود لم تنجح.

في المقابل، قالت شركة "آبل" في بيان لها، إنها قدمت للمحققين جميع البيانات التي تمتلكها والمتصلة بالهاتفين، مضيفةً أنها ستواصل دعمها للمحققين.