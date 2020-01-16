هبّة "جمهورية" دفاعاً عن ترمب.. وتعهد بمحاكمة عادلة

هاجم السيناتور الجمهوري تيد كروز إجراءات عزل الرئيس دونالد ترمب، معتبراً أنها استندت إلى تلاعب حزبي ولم ترق إلى المعايير الدستورية.

كما تعهد بإنهاء العزل سريعاً وتوفير محاكمة عادلة للرئيس والشعب الأميركي.

وقال على حسابه تويتر "أخيرًا سلم مجلس النواب الديمقراطي محاكمته الحزبية إلى مجلس الشيوخ. فمنذ شهور، تم إلقاء محاضرات على الشعب الأميركي حول الضرورة الملحة لإقالة ترمب، لكن بيلوسي ماطلت لأسابيع، رافضة إرسال مواد الإقالة إلى مجلس الشيوخ، والسبب يكمن في أن تلك المواد لا تتطابق مع المعايير الدستورية في إجراءات العزل".

Today, House Dems are finally handing the reins of their partisan show trial over to the Senate. For months, the American people have been lectured on the critical urgency of impeaching Trump. For weeks, Pelosi dragged her feet, refusing to send the Articles over to the Senate. — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) January 15, 2020

وأضاف "لقد كان محبطا أن نرى الديمقراطيين في مجلس النواب ينتهكون إجراءاتنا الدستورية بشكل خطير، وسط تلاعب حزبي لأغراض سياسية صارخة. لن يستمر هذا النمط في مجلس الشيوخ".

كما أكد "أن مجلس الشيوخ سيمنح الرئيس ترمب والشعب الأميركي محاكمة عادلة، وسوف يحترم الإجراءات القانونية. على عكس مجلس النواب سنكون منصفين، ونمنح الجانبين الفرصة الكاملة لعرض قضيتهم، والسماح للرئيس بالدفاع عن نفسه".

إلى ذلك، شدد قائلا "يجب على مجلس الشيوخ القيام بعمله بسرعة. إنني أتطلع إلى مراجعة الأدلة، والتصويت على تلك الإجراءات التي تعاني من نواقص عديدة، كما أتطلع إلى الاستمرار في الوفاء بالوعود التي قطعت للشعب الأميركي، مثل تأمين حدودنا، وتخفيض اللوائح الفيدرالية، وخلق مزيد من الفرص الاقتصادية".

محاكمة عادلة

بدوره، انتقد السيناتور الجمهوري توم تيليس إجراءات العزل، وتعهد بتقديم العدالة للرئيس بعد أَن أنكرها الديمقراطيين في مجلس النواب.

وقال عبر حسابه في تويتر "بعد حوالي شهر، قام الديمقراطيون في مجلس النواب أخيرًا بنقل الإقالة إلى مجلس الشيوخ". وتابع "ستوفر المحاكمة في مجلس الشيوخ عملية التقاضي السليمة للرئيس ترمب والعدالة الأساسية التي أنكرها مجلس النواب عمداً في جهودهم العاجلة لمحاكمة الرئيس".

محاولة يائسة من اليسار

إلى ذلك، هاجم السيناتور الجمهوري تود يونق إجراءات العزل، معتبراً أنها "محاولة يائسة من اليسار المتطرف للتخلص من ترمب منذ توليه السلطة وليس لها علاقة بأي تهمة". وأوضح أن المحاكمة في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية سوف تكون سريعة وعادلة.

وقال عبر حسابه تويتر "لقد كان اليسار المتطرف يائسًا للتخلص من الرئيس ترمب منذ اليوم الأول، وقد أصبح ذلك واضحًا جدًا خلال هذه العملية. والآن وبعد تسليم مواد الإقالة وإجراء المحاكمة في مجلس الشيوخ، سأدعم واجبي بصفتي محلفًا في قضية العزل وسأقيم بعناية الحجج القانونية. آمل أن يتم الانتهاء من هذه العملية بسرعة حتى نتمكن من العودة إلى أعمالنا".

The far-left has been desperate to get rid of President Trump since day one, and that has been made abundantly clear throughout this process. — Senator Todd Young (@SenToddYoung) January 15, 2020

المحاكمة تنطلق الثلاثاء

يذكر أن مجلس الشيوخ الأميركي تسلم، الأربعاء، القرار الاتّهامي بحق ترمب تمهيداً لمحاكمة الرئيس الـ45 للولايات المتحدة بقصد عزله من منصبه، وهي محاكمة ستبدأ فعلياً الثلاثاء المقبل، بحسب ما أعلن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

وستجري هذه المحاكمة التاريخية بإشراف رئيس المحكمة العليا جون روبرتس الذي سيؤدّي اليمين الدستورية، الخميس، رئيساً لهيئة المحكمة البرلمانية قبل أن يؤدّي أعضاء مجلس الشيوخ المئة اليمين الدستورية أمامه بصفتهم أعضاء هيئة المحلفين.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يبرئ مجلس الشيوخ ساحة ترمب نظرا لعدم إبداء أي جمهوري تأييده لعزله، وهي خطوة تتطلب موافقة أغلبية الثلثين في المجلس.