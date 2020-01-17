بومبيو: أدعو للسيستاني بسرعة الشفاء

مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا: «شکرگزارم که جراحی حضرت آیت الله سیستانی امروز در عراق با موفقیت انجام شد. دعای من و میلیون ها عراقی که آیت الله سیستانی برایشان منبع روشنگری و الهام است، همراه ایشان است. از خداوند می خواهم به ایشان شفای عاجل و عمر طولانی عطا کند. https://t.co/0GYS0e6rPG — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 17, 2020

غرّد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، ليعرب عن اطمئنانه على تحسن صحة المرجع الشيعي بالعراق علي السيستاني، الذي خضع مؤخراً لجراحة، متمنياً له سرعة الشفاء.

وكتب بومبيو على حسابه في "تويتر": "أشعر بالشكر لأن سماحة آية الله علي السيستاني قد خضع لجراحة ناجحة اليوم في العراق. أتقدم بالدعاء، وكذلك دعاء ملايين العراقيين الذين يعتبرونه مصدر الإرشاد والإلهام. أتمنى من الله أن ينعم عليه بسرعة الشفاء والحياة المديدة".

وأعاد بومبيو التغريد باللغة الفارسية أيضاً.

وأجرى السيستاني جراحة بسبب كسر في العظام في أعقاب حادث بمنزله، بحسب ما ذكر مكتبه، الخميس.

وكسرت عظمة فخذ السيستاني، الذي سيبلغ 90 عاما نهاية العام الجاري نتيجة سقوطه بمنزله، وفق مسؤولين اثنين مقربين منه، اشترطا تكتم هويتيهما لأنهما غير مخولين بالحديث للصحافة.

ونقل السيستاني إلى مستشفى خارج بيته، الواقع في مدينة النجف جنوبي العراق صباح الخميس لإجراء الجراحة.

وأثارت أنباء الجراحة موجة من التمنيات بالشفاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.