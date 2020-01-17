ترمب عن محاكمته: يجب أن تتم "سريعاً جداً"

توقع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، أن تنتهي محاكمته أمام مجلس الشيوخ سعياً إلى عزله "سريعاً جداً"، معتبراً أن الاتهامات الموجهة إليه بإساءة استخدام سلطاته "خدعة".

وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض: "يجب أن يتم ذلك سريعاً جداً". كما لفت إلى أنه "أمر حزبي تماماً"، واصفاً المحاكمة بأنها "خدعة والكل يعلم أنها برمتها خدعة".

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وعندما سئل عن الاتهامات الجديدة المتعلقة بأوكرانيا التي كشف عنها مساعد سابق لمحاميه الشخصي، رودي جولياني، أجاب ترمب بأنه ومحاميه غير معنيين بها.

ووفق ليف بارناس، الذي يواجه تهماً أخرى منفصلة فإن ترمب "عرف تماماً ما الذي كان يحدث" في حملة قادها جولياني لتلطيخ سمعة المرشح الديمقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية، جو بايدن، في أوكرانيا. وقال ترمب إنه لا فكرة لديه من يكون بارناس، مؤكداً: "لا أعرفه، ولا أعتقد أني تحدثت إليه أبداً".

يذكر أن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، كان أعلن، في وقت سابق الخميس، استئناف المحاكمة التاريخية لترمب سعياً إلى عزله الثلاثاء في الساعة 13.00 (18.00 بتوقيت غرينتش).

تأدية اليمين

وخلال جلسة الخميس، أدى أعضاء مجلس الشيوخ اليمين أمام رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، تمهيداً لبدء المحاكمة، وأقسموا جماعياً على "إحقاق العدالة في شكل محايد بما ينسجم مع الدستور والقوانين".

يشار إلى أن مجلس النواب كان وافق في تصويت، الأربعاء، على إحالة القرار الاتهامي بحق ترمب على مجلس الشيوخ استعداداً لبدء المحاكمة لعزله.

وحظي القرار بتأييد 228 نائباً وعارضه 193 عضواً في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي، والذي كان باشر التحقيقات بحق ترمب في أيلول/سبتمبر، قبل أن يوجه إليه تهمتي استغلال السلطة بالضغط على أوكرانيا للتحقيق مع جو بايدن، وعرقلة عمل الكونغرس بمنع الاستماع إلى شهادات والحصول على وثائق كان مشرعون ديمقراطيون يسعون إليها.