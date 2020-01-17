مايك بنس: ترمب في 3 سنوات جعل أميركا والعالم أكثر أمانا

قال نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، الخميس، إن ما تقوم به نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، ضد الرئيس دونالد ترمب "شيء محزن".

وأضاف بنس، في لقاء مع "فوكس بيزنس" Fox Business أن الرئيس ترمب في الثلاث سنوات الماضية جعل أميركا والعالم أكثر أماناً.

وأشار إلى أن الديمقراطيين ينفقون كل ما لديهم من وقت في المساءلة الحزبية.

وقال: "جيشنا مع حلفائنا كانوا واقفين بقوة بوجه الإرهابيين المتطرفين".

وأضاف أن واشنطن قامت العام الماضي بقتل البغدادي، "كما سيطرنا على آخر منطقة كان يسيطر عليها داعش".

وعن العراق، قال نائب الرئيس الأميركي إن الرئيس ترمب "أمر بشن هجمات على 5 قواعد في العراق تسيطر عليها الميليشيات المدعومة من إيران".

وأضاف أن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، كان يشغل أذهان الرئيس ترمب منذ فترة بسبب الأعمال التي يقوم بها ضد جنودنا في العراق.

وأكد بنس أن قاسم سليماني "ليس مسؤولاً حكومياً في إيران.. بل كان إرهابياً ويقود الإرهابيين حول العالم منذ 20 عاماً".

وقال إن "جميع قادة العالم يعترفون بأن رئيس ترمب هو القائد الحقيقي في أميركا، وأن الرئيس السابق باراك أوباما لم يفعل أي شيء للشرق الأوسط".

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وعن الأزمة مع الصين، قال بنس إن هناك بداية علاقة اقتصادية جديدة مع الصين.

وقال إن الرئيس ترمب اتخذ إجراء حاسماً لاستخدام التعريفات الجمركية لمطالبة الصين بأن تأتي للجلوس على طاولة المفاوضات في المرحلة الأولى.

ونوّه إلى أن الرئيس ترمب قام بحل القضايا العالقة مع الصين منذ عقدين، مشيراً إلى أن "الصينيين تعاملوا معنا بطريقة مشرفة في المرحلة الأولى".