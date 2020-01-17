نائبان جمهوريان: يجب دعم الشعب الشجاع ضد النظام بإيران

اعتبر النائب الجمهوري كين بوك، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، أن "إيران لاعب سيئ في الشرق الأوسط"، مذكّراً بأن قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي قُتل مؤخراً في غارة أميركية في العراق، كان "شخصاً سيئاً مسؤولاً عن مقتل أميركيين".

وفي مقابلة مع قناتي "العربية" و"الحدث" قال بوك: "أعتقد أن إيران لاعب سيئ في الشرق الأوسط. علينا أن ندعم الديمقراطية وأي عناصر غير إرهابية في إيران".

وأضاف بوك: "سليماني كان شخصاً سيئاً مسؤولاً عن مقتل أميركيين، وقد مُنع من السفر من قبل الأمم المتحدة، إلا أنه سافر خارج بلاده معرضاً نفسه للخطر. وبعدما قامت إيران بدعم متمردين ليهاجموا سفارتنا (في بغداد) اتخذ الرئيس (الأميركي دونالد ترمب) الخطوة الصحيحة بالتخلص منه".

وعن مدى صحة ما قام به ترمب دستورياً، ودور الكونغرس في هذا الموضوع، قال بوك: "أنا أعتقد أنه من الحكمة أن نقيّد قدرة الرئيس على التصرف في حال وجود أزمة ما. نحن لدينا مسؤولية في الكونغرس، هي أن نقر حالة الحرب إن أمر الرئيس بأعمال عسكرية تستمر أكثر من 60 يوماً. لكن في حال هنالك ضربة واحدة فقط قام بها الرئيس لغرض استراتيجي معين، فلاً أعتقد أنه بحاجة إلى إذن من الكونغرس".

وتابع بوك: "أعتقد أن استشارة الكونغرس واجبة، حيث يجب أن يفهم الشعب الأميركي ما نقوم به، لكن أعتقد أن الشعب الأميركي يفهم (حالياً) كل هذا".

شابوت: ما قام به ترمب تجاه سليماني كان صحيحاً

من جهته، طالب ستيف شابوت، عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري، من أعضاء الكونغرس، دعم الشعب الإيراني الشجاع والتواق للحرية ضد النظام الفاسد في إيران.

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وقال شابوت في مقابلة مع قناتي "العربية" و"الحدث": "علينا أن ندعم الشعب الشجاع في إيران، الذي يريد الحرية والحقوق والفرص الاقتصادية والوظائف. للأسف لديهم نظام هو الأكثر قمعية في العالم، لذا يجب أن ندعم الشعب ضد النظام الفاسد".

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أما فيما يتعلق بعلاقة الكونغرس بالسياسات الخارجية للولايات المتحدة، فقال شابوت: "أعتقد أنه من حق الكونغرس أن يكون له موقف من السياسة الخارجية، وعما إذا كنا سندخل في حرب. لكن للرئيس مسؤوليات في الدستور، وأعتقد أن ما قام به تجاه سليماني كان صحيحاً ويجب أن ندعمه، لا أن نستنكره".

وأخيراً تحدث النائب الجمهوري عن أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران عن طريق الخطأ عندما كانت تقصف قاعدات عراقية تؤوي جنوداً أميركيين، رداً على مقتل سليماني، وقال شابوت: "قلوبنا وصلواتنا هي لمن فقد أشخاصاً (في هذا الحادث)، فالأمر مأساوي. حكومة إيران قامت أولاً بإنكار ما فعلت، وهذا غير معقول ويظهر لنا نوع الحكومة هناك".

وسقطت طائرة الركاب الأوكرانية في 8 يناير/كانون الثاني، وقُتل كل من كان على متنها وعددهم 176 شخصاً، خلال ساعات التوتر التي أعقبت شن إيران هجمات صاروخية على قواعد عراقية تؤوي جنوداً أميركيين، رداً على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية أميركية بطائرة مسيرة في بغداد في 3 يناير/كانون الثاني.