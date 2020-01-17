هوك لخامنئي: تهديداتكم للعالم تزيد عزلتكم

المبعوث الأميركي الخاص لـ #إيران: #النظام_الإيراني أصبح يعاني أزمة اقتصادية كبرى بسبب العقوبات pic.twitter.com/ocC2d9p82A — الحدث (@AlHadath) ١٧ يناير ٢٠٢٠

أفاد المبعوث الأميركي الخاص بإيران، براين هوك، أن الإدارة الأميركية اطلعت على فيديو يظهر جثثاً لمتظاهرين إيرانيين في شاحنات، ورداً على تصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم والتي قال فيها إن بلاده قد تنقل المعركة خارج حدودها، أكد هوك أن تهديدات طهران تزيد عزلتها في العالم.

وأضاف هوك في مؤتمر صحافي أن أوروبا بدأت في الرد على الابتزاز الإيراني في الملف النووي، مشيراً إلى أن إدارة بلاده تلقت معلومات عن قادة النظام الإيراني المسؤولين عن القمع، ونجحت في جعل الثمن باهظاً على النظام الإيراني ومن يساعده.

موضوع يهمك أدرجت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، قائد الحرس الثوري الإيراني في إقليم الأهواز، حسن شاهواربور، على قائمة العقوبات،... أميركا تضع قائد الحرس الثوري بالأهواز على قائمة العقوبات إيران

وتابع يقول إن روحاني اعترف بخسارة النظام المادية الهائلة جراء العقوبات، وإن النظام الإيراني أمام أزمة مصرفية كبيرة، لافتاً في السياق ذاته إلى أنه تم إدراج قائد كبير في الحرس الثوري ضمن قائمة الإرهاب.

وأشاد المسؤول الأميركي في معرض حديثه بقرار لندن بشأن تصنيف حزب الله اللبناني إرهابياً، مؤكداً أن استمرار إيران في تهديد العالم سيزيد عزلتها.

كما شدد هوك على أن مستقبل إيران سيقرره الشعب الإيراني، وأنه سيتم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الشعب الإيراني.