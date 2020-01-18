بعد انتقاده أميركا وأوروبا.. ترمب يحذر خامنئي: انتبه لكلامك

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة إنه يجب على المرشد الإيراني علي خامنئي أن ينتبه بشدة إلى ما يقوله، وذلك بعدما انتقد خامنئي الولايات المتحدة بشدة في خطبة الجمعة في طهران.

ووفق ترمب فإن خطاب خامنئي الحاد، الذي هاجم فيه الولايات المتحدة "الشريرة" ووصف بريطانيا وفرنسا والمانيا بـ"خدّام أميركا"، كان خاطئا.

وقال ترمب على تويتر "المدعو المرشد لإيران الذي لم يكن على هذا القدر من العلو مؤخرا... قال بعض الأشياء البذيئة بخصوص الولايات المتحدة وأوروبا". وأضاف "اقتصادهم ينهار وشعبهم يعاني. يجب عليه أن ينتبه بشدة إلى كلامه".

The so-called “Supreme Leader” of Iran, who has not been so Supreme lately, had some nasty things to say about the United States and Europe. Their economy is crashing, and their people are suffering. He should be very careful with his words! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٧ يناير ٢٠٢٠

وفي وقت سابق، أفاد المبعوث الأميركي الخاص بإيران، براين هوك، أن الإدارة الأميركية اطلعت على فيديو يظهر جثثاً لمتظاهرين إيرانيين في شاحنات. ورداً على تصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي، والتي قال فيها إن بلاده قد تنقل المعركة خارج حدودها، أكد هوك أن تهديدات طهران تزيد عزلتها في العالم.

وأضاف هوك في مؤتمر صحافي أن أوروبا بدأت في الرد على الابتزاز الإيراني في الملف النووي، مشيراً إلى أن إدارة بلاده تلقت معلومات عن قادة النظام الإيراني المسؤولين عن القمع، ونجحت في جعل الثمن باهظاً على النظام الإيراني ومن يساعده.