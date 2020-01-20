بومبيو: تقدم في قمة برلين نحو وقف كامل للنار بليبيا

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأحد، أنه تم إحراز تقدم في قمة برلين نحو التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في ليبيا.

وقال بومبيو للصحافيين إنه يأمل في أن تكون إحدى نتائج قمة برلين إعادة فتح منشآت النفط الليبية.

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والتزم قادة أبرز الدول المعنية بالنزاع في ليبيا احترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ودعوا إلى وقف العمليات القتالية وخفض التصعيد والتزام "وقف دائم لإطلاق النار" في البلاد، وذلك في ختام مؤتمر برلين الأحد.

وقالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل للصحافيين إثر المؤتمر: "توافقنا على احترام هذا الحظر على الأسلحة وعلى مراقبته بشكل أكثر حزماً من السابق. واتفقنا على عدم دعم أطراف الصراع الليبية عسكرياً".

كما أكدت أن الوضع في ليبيا يتطلب دعم الجميع والحل السياسي ضرورة، قائلة: "اتفقنا على وضع خريطة طريق سياسية بشأن ليبيا".

إلى ذلك تعهد المشاركون بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية. وشدد البيان الختامي على أن الوضع في ليبيا يهدد الأمن والسلم العالميين، موضحاً أن في ليبيا أرضاً خصبة للجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية.