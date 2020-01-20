سفير أميركا باليمن يدين الهجوم الحوثي على معسكر مأرب

أعلنت السفارة الأميركية في اليمن على تويتر، الاثنين، عن إدانة السفير الأميركي في اليمن، كريستوفر هنزل، للهجوم الحوثي الذي استهدف معسكراً للجيش في محافظة مأرب.

وحث السفير كافة الأطراف على الخفض الفوري لتصاعد الأنشطة العسكرية، داعياً الأطراف اليمنية إلى العمل على حل سياسي ليمن موحد ومستقر.

موضوع يهمك رصد فيديو حصري للعربية/الحدث الهجوم الدامي الذي طال، السبت، مسجدا في معسكر "مأرب" في اليمن، والذي راح ضحيته 80 جنديا... شاهد ما قاله جرحى مأرب.. "قصف مسجد جريمة لا تغتفر" اليمن

يذكر أن 80 جندياً يمنياً من قوات الشرعية اليمنية قتلوا في هجوم بصواريخ أطلقتها ميليشيات الحوثي على مسجد معسكر للجيش في محافظة مأرب، بحسب ما أعلنت مصادر طبية وعسكرية.

وأكدت المصادر أن معظم الضحايا هم مجندون جدد ينتمون إلى محافظتي أبين وعدن، وتم استهدافهم في مسجد المعسكر عقب صلاة المغرب، كما تم استهداف مخزن داخل المعسكر.

يذكر أن هذا القصف أتى بالتزامن مع استمرار الهجوم الذي بدأه الجيش الوطني بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن، على مواقع الميليشيات في جبهة نهم شمال شرقي صنعاء.