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بومبيو: سنواصل حشد الدعم الدولي لمواجهة حزب الله

المصدر: واشنطن - بندر الدوشي
مايك بومبيو
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رحب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بتصنيف عدد من دول أميركا الجنوبية حزب الله اللبناني منظمة إرهابية.

وقال بومبيو عبر حسابه على تويتر الاثنين: "نشيد بإعلان كولومبيا وهندوراس وغواتيمالا تصنيف حزب الله المدعوم من إيران منظمة إرهابية".

كما أضاف أن "حزب الله وغيره من الجماعات الإرهابية العابرة للحدود لا يزالون نشطون في المنطقة"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة سوف تواصل حشد الدعم الدولي لمواجهة هذه التهديدات".

يشار إلى أن نائب وزير الأمن في هندوراس، لويس سوازو، قال الاثنين إن حكومة بلاده أعلنت رسمياً تصنيفها لجماعة حزب الله اللبنانية بأنها منظمة إرهابية.

إلى ذلك أعلن رئيس غواتيمالا الجديد، أليخاندرو جياماتي، الأسبوع الماضي، أنه يعتزم أيضاً تصنيف حزب الله جماعة إرهابية.

كما انضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة الجمعة بقرارها اعتبار "حزب الله" بجناحيه السياسي والعسكري "إرهابياً"، وقررت تجميد أرصدته وأصوله في المملكة المتحدة، بعدما استهدفت في مارس الماضي الجناح العسكري فقط.

كلمات دالّة

#مواجهة, #إرهاب, #تهديدات, #أميركا, #حزب_الله, #لبنان
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