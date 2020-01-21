نائب إيراني يرصد ملايين لقتل ترمب.. وأميركا ترد "إرهاب"

بعد أن رصد نائب إيراني، الثلاثاء، 3 ملايين دولار مقابل قتل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، جاء الرد الأميركي معتبراً التصريح إرهابي الطراز.

ووصف المبعوث الأميركي لنزع السلاح عرض النائب بـ"السخيف". وقال روبرت وود، السفير الأميركي لشؤون نزع السلاح، للصحافيين في جنيف "إنه عرض سخيف ويعطيك فكرة عن الأسس الإرهابية لذلك النظام، وكيف يجب على ذلك النظام أن يغير سلوكه".

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وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أفادت في وقت سابق، الثلاثاء، بأن نائباً إيرانياً أعلن عن مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار "لمن يقتل" الرئيس الأميركي.

كما نسبت الوكالة شبه الرسمية للنائب أحمد حمزة قوله "بالنيابة عن شعب إقليم كرمان، سندفع مكافأة ثلاثة ملايين دولار نقداً لمن يقتل ترمب".

ولم يوضح حمزة كيف سيأتي بكل تلك الأموال، وإن كان عرضه هذا نوقش من قبل المسؤولين في بلاده.

يذكر أن كرمان هي مسقط رأس قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي قُتل في ضربة بطائرة أميركية مسيرة في حرم مطار بغداد في الثالث من يناير.

وشهدت العلاقات الأميركية الإيرانية تصاعداً في التوتر والتهديدات المتبادلة بعيد ذلك الاغتيال.