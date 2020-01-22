أميركا تعلن عن أول إصابة بالفيروس الجديد القاتل

أبلغت الولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، عن أول حالة إصابة بفيروس جديد يحتمل أن يكون قاتلاً ينتشر في الصين وتحديداً في مقاطعة ووهان الصينية، قائلة إن أحد سكان ولاية واشنطن الذي عاد الأسبوع الماضي من الصين كان قد نقل إلى المستشفى بالقرب من سياتل.

وقال المسؤولون الصحيون الأميركيون إن الرجل، الذي تم تحديده على أنه أحد سكان مقاطعة سنوهوميش، في الثلاثينيات من عمره، وكان في حالة جيدة ولا يعتبر تهديدا للعاملين الطبيين أو للجمهور، وفقاً لوكالة "أسيوشييتد برس" الأميركية.

وأكد المسؤولون الأميركيون أنهم يعتقدون أن الخطر الإجمالي للفيروس على الجمهور الأميركي لا يزال منخفضا.

يأتي ذلك فيما أعلنت السلطات الصينية أن حصيلة فيروس "كورونا" المستجد الذي يتفشى في الصين ارتفعت إلى 9 وفيات، وأكثر من 400 مصاب، في عموم أنحاء البلاد، محذرة من خطر انتشار هذا الفيروس بصورة أسرع بسبب قدرته على التحول، وأن ثمة أدلة على انتقال العدوى التي تصيب الجهاز التنفسي من مريض إلى آخر.

وعززت المطارات في جميع أنحاء العالم من المراقبة والتحقق من الركاب القادمين من الصين بحثاً عن علامات المرض على أمل احتواء الفيروس خلال موسم السفر.

وفي أواخر الأسبوع الماضي، بدأ مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة بفحص الركاب القادمين من ووهان بوسط الصين، حيث بدأ تفشي المرض.

وكان التحقق جارياً في ثلاثة مطارات أمريكية - مطار "كينيدي" في مدينة نيويورك ومطاري "لوس أنجلوس" و"سان فرانسيسكو". والثلاثاء أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنها ستضيف مطار "أوهير" بشيكاغو ومطار "أتلانتا" إلى القائمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

موضوع يهمك ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 17 شخصاً، بينما كانت السلطات الصينية أعلنت في وقت سابق الأربعاء، أن... ارتفاع عدد وفيات الفيروس الغامض بالصين إلى 17 شخصاً صحة

وعلاوة على ذلك ، سيبدأ المسؤولون أيضا إجبار جميع ركاب ووهان الصينية على الذهاب إلى أحد هذه المطارات الخمسة إذا كانوا يرغبون في دخول الولايات المتحدة.

وقال المسؤولون إن المقيم الأميركي في المستشفى لم تظهر عليه أي أعراض عند وصوله إلى مطار "سياتل تاكوما"، الأربعاء الماضي، لكنه بدأ يشعر بالمرض يوم الخميس وتوجه إلى الطبيب يوم الأحد مصابا بالحمى والسعال. وأكدت الاختبارات المعملية يوم الاثنين أنه مصاب بالفيروس.

وينتمي الفيروس الجديد إلى سلالة فيروسات "كورونا" المسببة لمتلازمة "سارس"، بحسب منظمة الصحة العالمية التي ستعقد اجتماعاً طارئاً، في وقت لاحق الأربعاء، لتحديد ما إذا كان مناسباً إعلان "حال طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وهو التدبير الذي يتخذ عادة للتصدي للأوبئة الأكثر خطورة.