ترمب: ما يجري بالكونغرس عن العزل خدعة تسيء لأميركا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن ما يجري في الكونغرس بخصوص العزل هو خدعة تسيء للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن ملف التدخل الروسي في الانتخابات كان ملفقا وضعته هيلاري كلينتون، مضيفاً "نحن أمام أشخاص إما فاسدون أو يلعبون لعبة سياسية".

وعلق ترمب على قضية التحقيق وإجراءات عزله فى مؤتمر صحافي على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا اليوم الأربعاء قائلا: "أترك الأمر لمجلس الشيوخ"، ولم أرتكب أي جريمة وأمارس سياسات رائعة، وأي جريمة خلال حديثي مع الرئيس الأوكراني وما يحدث حاليا مضيعة للوقت. الديمقراطيون لا يريدون التطرق إلى هذا الحديث ".

وأكد ترمب أن الولايات المتحدة الأميركية أكبر اقتصاد ف يالعالم، في حين تقع في الصين المرتبة الثانية، ومن الممكن أن تحتل المرتبة الأولى في السنوات القادمة، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين جيدة مع الصين وننتقل إلى المرحلة الثانية من المفاوضات معها، متهما منظمة التجارة العالمية بعدم العدالة قائلا: "المنظمة لم تكن عادلة مع بلدنا خلال السنوات الماضية".

فيما اعتبر الرئيس الأميركي في كلمته في المؤتمر الصحافي أن إصابة جنود الولايات المتحدة في قاعدة "عين الأسد" بالعراق جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية ليست خطيرة.

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وقال الرئيس الأميركي إن إدارته تحضر لإضافة "بضع دول" إلى اللائحة المثيرة للجدل للدول التي يمنع على مواطنيها السفر إلى الولايات المتحدة أو يخضعون لقيود صارمة.

وأعلن من منتدى دافوس الاقتصادي "سنضيف بضع دول إليها. علينا أن نضمن أمننا. يجب أن يكون بلدنا بأمان"، مضيفاً أن أسماء تلك الدول ستعلن "قريباً جداً". وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت في وقت سابق أن الإدارة الأميركية تريد إضافة نيجيريا إلى اللائحة فضلاً عن دول أخرى من إفريقيا وآسيا.

وقالت الرئاسة العراقية في بيان، إن الرئيس برهم صالح التقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب في دافوس اليوم الأربعاء، حيث ناقشا خفض القوات الأجنبية في البلاد.

وقال البيان "تم خلال الاجتماع تدارس وجود القوات الأجنبية وتخفيضها في البلاد، وأهمية احترام مطالب الشعب العراقي في الحفاظ على السيادة الوطنية وتأمين الأمن والاستقرار".

ترمب يهدد

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، بفرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي في حالة عدم التوصل لاتفاق تجاري مع الأخير.

وسبق أن هدد ترمب بفرض رسوم على الواردات من السيارات الأوروبية من أجل الحصول على شروط أفضل في العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا. وأرجأ ترمب أكثر من مرة فرض الرسوم.

وصرح ترمب في مقابلة مع محطة "سي إن بي سي" خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يبرم اتفاقا تجاريا، مضيفا "لا يملكون خيارا".

وفي مقابلة منفصلة من دافوس مع فوكس بيزنس نيوز، قال ترمب إن الرسوم على السيارات الأوروبية قد تصل إلى 25 بالمئة.

وأضاف "في نهاية المطاف سيكون الأمر سهلا جدا، لأنه في حالة الفشل في إبرام اتفاق، سنفرض رسوما 25 بالمئة علي سياراتهم".