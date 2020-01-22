سيناتور جمهوري عن "جلسة العزل": يوم سيئ للديمقراطيين

أعلن السيناتور الجمهوري، مايك براون، بعد جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، أن الديمقراطيين فشلوا في إثبات أن الرئيس دونالد ترمب انتهك الدستور، واصفاً المحاكمة بـ"اليوم السيئ لزعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر والنائب الديمقراطي آدم شيف".

وقال براون عبر حسابه في تويتر: "اليوم كان سيئاً لآدم شيف وتشاك شومر. لأول مرة في عملية الإقالة هذه، أنشأ مجلس الشيوخ هيكلاً عادلاً يمنح الرئيس فرصة لعرض قضيته أمام الشعب الأميركي".

From what I heard today it remains clear House Democrats have failed to prove @realDonaldTrump broke any laws or took any actions that warrant his removal from office.



Schiff & Schumer want a never-ending trial as the next chapter in their failed 3-year effort to get rid of him. — Senator Mike Braun (@SenatorBraun) January 22, 2020

كما تابع: "ويبقى واضحاً مما سمعته اليوم أن الديمقراطيين في مجلس النواب فشلوا في إثبات أن ترمب قد انتهك أي قوانين أو اتخذ أي إجراءات تستدعي إقالته من منصبه".

وصوت مجلس الشيوخ، الثلاثاء، بالأغلبية الجمهورية على منع استدعاء المستندات من البيت الأبيض للمحاكمة، وهو مقترح تقدم به شومر، مما يفتح الباب على إنهاء المحاكمة بشكل سريع وتبرئة ترمب.