غراهام: محاولة عزل ترمب يقودها حزبيون لأغراض سياسية

What I’ve learned today:



▶️ It is bad for the country to have impeachment driven by partisan politicians who want a political outcome — the process be damned!



▶️ It’s unconscionable that the House would ask the Senate to treat the courts as an impediment to impeachment. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 22, 2020

قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الأربعاء، إن محاولة عزل الرئيس دونالد ترمب يقودها حزبيون لأغراض سياسية.

وأشار من خلال تغريدة على حسابه في "تويتر" إلى أن مجلس الشيوخ لن يسير على نهج مجلس النواب في قضية عزل ترمب.

ووافق مجلس الشيوخ الأميركي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، على القواعد المنظمة لمحاكمة الرئيس دونالد ترمب، وشمل ذلك تأجيل المناقشات بخصوص استدعاء الشهود حتى منتصف المحاكمة.

وصوت المجلس بتأييد من جميع الأعضاء الجمهوريين بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 لصالح إقرار خطة المحاكمة التي تسمح ببدء المرافعات الافتتاحية من أعضاء مجلس النواب في وقت لاحق اليوم.

وفي وقت سابق، أعلن السيناتور الجمهوري، مايك براون، بعد جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، أن الديمقراطيين فشلوا في إثبات أن الرئيس دونالد ترمب انتهك الدستور، واصفاً المحاكمة بـ"اليوم السيئ لزعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر والنائب الديمقراطي آدم شيف".

وقال براون عبر حسابه في تويتر: "اليوم كان سيئاً لآدم شيف وتشاك شومر. لأول مرة في عملية الإقالة هذه أنشأ مجلس الشيوخ هيكلاً عادلاً يمنح الرئيس فرصة لعرض قضيته أمام الشعب الأميركي".