مجلس الشيوخ يبدأ مناقشاته لعزل ترمب

بدأ مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، مناقشاته في العمق في إطار المحاكمة التاريخية سعيا إلى عزل الرئيس دونالد ترمب وذلك عبر مرافعة الادعاء.

وقال النائب الديمقراطي آدم شيف الذي يقود فريق المدعين أن ترمب "طلب تدخلا خارجيا في انتخاباتنا لتعزيز حظوظه" في الفوز بولاية ثانية في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأستهل شيف، كبير المدعين في محاكمة ترمب، المناقشات بقوله إن الاخير حاول "أن يغش" للفوز بولاية رئاسية ثانية. وأضاف أمام أعضاء مجلس الشيوخ المئة المكلفين محاكمة الرئيس أن الأخير "مارس ضغوطا على أوكرانيا لتعلن تحقيقات" يمكن ان تكون مفيدة له، استهدف أحدها "تلويث سمعة" أحد أبرز منافسيه المحتملين نائب الرئيس السابق جو بايدن.

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وأكد شيف الذي أشرف على التحقيق الذي أجراه مجلس النواب بحق ترمب أن "الرئيس علق مساعدة عسكرية بمئات ملايين الدولارات لحليف استراتيجي يخوض حربا مع روسيا للحصول على مساعدة أجنبية في انتخابه. وبكلام اوضح لممارسة الغش"، في إشارة الى مساعدة بقيمة 400 مليون دولار منحها الكونغرس لمساعدة كييف في جهودها العسكرية ثم علقها ترمب الصيف الفائت.

كذلك، اتهم شيف ترمب بانه "استخدم سلطاته لعرقلة التحقيق" الذي أجراه الكونغرس بعدما تكشفت كل هذه الامور. وإذ ذكر أعضاء مجلس الشيوخ بقسمهم الحفاظ على الحياد، دعاهم الى "أن ياخذوا في الاعتبار العناصر المادية من دون التفكير في انتمائهم السياسي وفي تصويتهم في الانتخابات الاخيرة او المقبلة".

محاولة عزلي خدعة تسيء للبلاد

وكان ترمب علق على قضية التحقيق وإجراءات عزله اليوم الأربعاء في مؤتمر صحافي على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، قائلا إن ما يجري في الكونغرس بخصوص العزل هو خدعة تسيء للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن ملف التدخل الروسي في الانتخابات كان ملفقا وضعته هيلاري كلينتون، مضيفاً "نحن أمام أشخاص إما فاسدون أو يلعبون لعبة سياسية".

وتابع: "أترك الأمر لمجلس الشيوخ"، ولم أرتكب أي جريمة، وأمارس سياسات رائعة، وأي جريمة خلال حديثي مع الرئيس الأوكراني وما يحدث حاليا مضيعة للوقت. الديمقراطيون لا يريدون التطرق إلى هذا الحديث".