مجلس الشيوخ يوافق على قواعد محاكمة ترمب

وافق مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، على القواعد المنظمة لمحاكمة الرئيس دونالد ترمب، رافضا مساعي الديمقراطيين الرامية للحصول على أدلة وضمان الاستماع لشهود.

وبعد أن بدأت جديا ثالث محاكمة لرئيس أميركي في تاريخ الولايات المتحدة، قال كبير فريق الدفاع عن ترمب، إن القضية التي رفعها الديمقراطيون مسعى لا أساس له يهدف لقلب انتخابات 2016.

وكان مجلس النواب وجه الاتهام رسميا إلى ترمب الشهر الماضي بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس بسبب ضغطه على أوكرانيا من أجل إجراء تحقيق في أنشطة نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو خصم سياسي له، ثم عرقلة التحقيق في الأمر. وينفي الرئيس ارتكاب أي أخطاء.

وبعدما بدأ رئيس المحكمة العليا الأميركية جون روبرتس إجراءات المحاكمة، اشتبك الجانبان في سجال، استمر لأكثر من 12 ساعة حتى صباح اليوم الأربعاء، بشأن القواعد التنظيمية للمحاكمة التي اقترحها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل.

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 53 مقابل 47 على أساس حزبي لعرقلة 4 اقتراحات منفصلة لزعيم الديمقراطيين تشاك شومر بإصدار أمر لجلب السجلات والوثائق المتعلقة بتعاملات ترمب مع أوكرانيا من البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع ومكتب الإدارة والميزانية.

موضوع يهمك قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الأربعاء، إن محاولة عزل الرئيس دونالد ترمب يقودها حزبيون لأغراض سياسية.وأشار من... غراهام: محاولة عزل ترمب يقودها حزبيون لأغراض سياسية أميركا

ورفض المجلس، بنفس عدد المؤيدين والرافضين، طلبات بإصدار أوامر استدعاء تهدف للحصول على شهادة من ميك مولفيني، القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، وجون بولتون مستشار الأمن القومي السابق، وروبرت بلير المساعد بالبيت الأبيض، ومايكل دافي مسؤول الميزانية بالبيت الأبيض.

وبموجب الإجراءات التي اقترحها مكونيل، والمعدلة على عجل، سيتاح للمدعين الديمقراطيين ومحاميي ترمب 48 ساعة مناصفة بالتساوي لتقديم دفوعهم خلال 6 أيام، في تخفيف لخطة سابقة بمنح كل جانب يومين. وستتيح أيضا قبول تقرير مجلس النواب عن تحقيق المساءلة كدليل في المحاكمة.

وسيبدأ تقديم الدفوع عند استئناف المحاكمة في الواحدة ظهرا (1800 بتوقيت غرينتش) اليوم الأربعاء.

وبموجب خطة مكونيل فإنه يمكن لفريق الدفاع عن ترمب التحرك بشكل سريع في المحاكمة ليطلب من أعضاء مجلس الشيوخ إسقاط كل التهم، وهو اقتراح لن يحصل على الأرجح على الدعم المطلوب لإنجاحه.

ولكن حتى إذا فشل ذلك الاقتراح فإن ترمب متأكد تقريبا من تبرئته من قبل المجلس، الذي يضم 100 عضو، حيث إن عزله من منصبه يتطلب دعم أغلبية ثلثي الأعضاء. لكن لم يتضح بعد تأثير المحاكمة على مساعيه للفوز بفترة رئاسة ثانية.