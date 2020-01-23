قتيل و6 إصابات بإطلاق نار في مدينة سياتل الأميركية

قالت الشرطة في مدينة سياتل الأميركية على "تويتر"، الخميس، إن شخصاً واحداً على الأقل لقي حتفه وأصيب 6 في واقعة إطلاق نار بوسط المدينة. وأضافت أنها تبحث عن مشتبه بهم.

ولم ترد على الفور سوى تفاصيل قليلة بشأن الواقعة، لكن قناة تلفزيون محلية قالت إن الحادث وقع في ساعة ذروة المرور المسائية، ونقلت عن‭‭ ‬‬شاهد قوله إنه سمع إطلاق نار ورأى عشرات الأشخاص يركضون، بحثاً عن ساتر يحميهم من الرصاص.

وقال: "كانت هناك حالة من الذعر التام.. لم أرَ شيئاً كهذا من قبل".

وذكرت إدارة الشرطة على "تويتر" أن الضباط والمسعفين يقدمون الرعاية اللازمة للضحايا في موقع الحادث.

وقالت شرطة سياتل على "تويتر": "المحققون يباشرون التحقيق بعد إصابة 6 أشخاص في حادث إطلاق نار وسقوط قتيل". وأضافت: "لاذ المشتبه به بالفرار من المكان".

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وقالت متحدثة باسم مركز "هاربورفيو" الطبي إنه تم نقل 7 ضحايا إلى قسم الطوارئ بالمستشفى في أعقاب إطلاق النار. ولم تقدم تقريراً على الفور عن حالتهم.

وذكرت قناة تلفزيون محلية أن شخصاً واحداً على الأقل لقي حتفه في الواقعة وأصيب 5 آخرون بينهم طفل.

وقالت القناة إن السلطات تلاحق شخصين للاشتباه بضلوعهما في إطلاق النار.

وقالت إدارة الشرطة إن الضباط والمسعفين يقدمون الرعاية اللازمة للضحايا في موقع الحادث.

وبحسب القناة التلفزيونية المحلية فإن صبياً عمره 9 سنوات من بين المصابين وإن امرأة (55 عاماً) مصابة بجروح خطيرة. وذكرت القناة أن اثنين من المشتبه بهما لاذا بالفرار.