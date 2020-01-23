ترمب سيكشف عن خطته للسلام في الشرق الأوسط قبل الثلاثاء

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أنّه يعتزم الكشف عن خطّته للسلام في الشرق الأوسط المنتظرة منذ أمد بعيد، قبل الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، الثلاثاء.

وقال ترمب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية قبيل هبوطها في فلوريدا "على الأرجح سننشرها قبل ذلك بقليل"، مضيفاً "إنّها خطة ممتازة"، وقال إنه تحدث مع الفلسطينيين "لفترة وجيزة"، علماً أنّ الفلسطينيين الذين لم تتم دعوتهم إلى الاجتماع المقرّر بين ترمب ونتنياهو في البيت الأبيض سارعوا إلى تأكيد رفضهم لهذه الخطة.

"الخطة إيجابية"

وردّاً على سؤال عمّا إذا كانت هناك اتصالات بين إدارته والفلسطينيين الذين أعلنوا مسبقاً رفضم للخطة، أجاب ترمب بصيغة مبهمة. وقال "لقد تحدّثنا معهم بإيجاز"، من دون مزيد من التفاصيل. وأضاف "أنا واثق من أنّهم قد يردّون في بادئ الأمر بصورة سلبية لكنّها (الخطّة) في الحقيقة إيجابية للغاية بالنسبة لهم".

وفي وقت سابق، أوضح ترمب أن التقارير حول قرب إعلان خطة السلام في الشرق الأوسط هي غير صحيحة. وقال ترمب، في تغريدة نشرها مساء الخميس على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "تتطلع الولايات المتحدة إلى استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف أبيض-أزرق، بيني غانتس، في البيت الأبيض الأسبوع المقبل". وأضاف ترمب: "التقارير حول تفاصيل خطتنا للسلام، التي نبقيها طي الكتمان، وتوقيت الإعلان عنها ليست إلا مجرد تكهنات".

The United States looks forward to welcoming Prime Minister @Netanyahu & Blue & White Chairman @Gantzbe to the @WhiteHouse next week. Reports about details and timing of our closely-held peace plan are purely speculative. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2020

رفض فلسطيني

وفور تناول وسائل إعلام عن قرب الإعلان عن خطة السلام، جدّدت السلطة الفلسطينية، الخميس، رفضها الخطة الأميركية بعد الإعلان عن دعوة القادة الإسرائيليين إلى واشنطن لمناقشة خطة السلام في الشرق الأوسط.

وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في بيان له أن السلطة نؤكد مرة أخرى رفضها القاطع للقرارات الأميركية التي جرى إعلانها حول القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل، إلى جانب جملة القرارات الأميركية المخالفة للقانون الدولي.

وأكد البيت الأبيض أن ترمب وجه دعوة لكل من نتنياهو وغانتس لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل من أجل مناقشة "صفقة القرن"، التي تعمل عليها إدارة ترمب منذ توليه المنصب عام 2017.

وكان نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، أعلن الخميس أنّه دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة خطة الولايات المتحدة للسلام في الشرق الأوسط.