ترمب يشهر سلاح "تويتر".. 140 تغريدة خلال 24 ساعة

نشر الرئيس دونالد ترمب أكثر من 140 تغريدة وإعادة تغريد على موقع "تويتر"، يوم الأربعاء، متجاوزاً سجله في منتصف شهر ديسمبر كأكثر الأيام في التغريد وإعادة التغريد خلال فترة رئاسته.

وأغرق الرئيس ترمب حسابه على "تويتر" خلال اليوم الثاني من محاكمة عزله في مجلس الشيوخ، حيث وصل إلى 41 تغريدة ما بين 12 و1 صباحا، أو تغريدة كل 88 ثانية، وفقاً لموقع Factba.se، الذي يتتبع ويفهرس التغريدات التي يقوم بها ترمب.

وحطم الرقم القياسي على "تويتر" بأكثر من 120 تغريدة وإعادة تغريد "ريتويت" بحلول وقت متأخر من بعد ظهر الأربعاء، ووصلت حتى 140 تغريدة خلال 24 ساعة.

وتوزعت تغريدات ترمب ما بين الإشادة بالاتفاقية التجارية مع الصين، وحديثه عن اجتماعاته في منتدى دافوس، وتعليقاته على إجراءات المحاكمة في مجلس الشيوخ والتي تتعلق بعزله، بخلاف هجومه على بعض الديمقراطيين الذين يقودون إجراءات عزله كما تحدث أيضا عن مقابلة مع الفوكس نيوز في منتدى "دافوس".

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وكان السجل الرئاسي السابق لترمب هو 123 تغريدة في 12 ديسمبر.

وبحلول وقت متأخر من بعد ظهر يوم الأربعاء، وبينما كان في طريقه إلى منزله من دافوس على متن Air Force One، كان ترمب يقترب من سجله الأكبر وهو 161 تغريدة في 24 ساعة، والتي حدثت في يناير 2015.