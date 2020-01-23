وزير الخزانة الأميركي يهين ناشطة بيئية: "من هي"

انتقد وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، الناشطة السويدية المعنية بالمناخ، غريتا تونبرغ، مؤكدا أنها ليست في وضع يتيح لها تقديم المشورة الاقتصادية، حتى تذهب إلى الكلية وتحصل على شهادة في الاقتصاد.

وفي مؤتمر صحافي عقده في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، انتقد منوشين المدافعة عن القضايا البيئية، البالغة من العمر 17 عامًا، لتوصيتها بتخليص القطاعين العام والخاص من الوقود الأحفوري.

وعندما سئل كيف سيؤثر ذلك على النموذج الاقتصادي في الولايات المتحدة، وجه منوشين انتقادًا لتونبرغ. وقال: "هل هي كبيرة الاقتصاديين؟ من هي؟ أنا حائر". ثم بعد توقف قصير، قال هذه "مزحة".

وأنهى كلامه قائلا: "بعد أن تذهب وتدرس الاقتصاد في الكلية، يمكنها العودة وتوضح ذلك لنا".

وخلال العام الماضي، انتقدت تونبرغ العديد من جوانب السياسة الأميركية، وليس أقلها قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بالانسحاب من اتفاق باريس للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

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وأصر منوشين على أن السياسة الأميركية أسيء تفسيرها، وأن ترمب "يؤمن تمامًا" ببيئة نظيفة.

وذهب وزير الخزانة إلى أن الولايات المتحدة كانت رائدة في الحد من انبعاثات الكربون. وأضاف "ما يعترض عليه الرئيس هو اتفاقية باريس، لأنه اعتقد أنها كانت اتفاقية غير عادلة للولايات المتحدة".

وأكد ترمب، الأربعاء، في دافوس، أنه كان "يحب" لقاء الناشطة الشابة، تونبرغ، التي انتقدته ضمنيا في خطاب ألقته، الثلاثاء.

وقال ترمب في مؤتمر صحافي على هامش منتدى الاقتصاد العالمي، الذي تتواجد فيه أيضا الشابة السويدية، "كنت أحب لقاءها والتحدث معها".

وأضاف أن الناشطين البيئيين رفعوا مطالبهم "إلى مستوى غير واقعي" إلى درجة "لا يمكنك فيها أن تعيش حياتك" بشكل طبيعي.

وعند سؤاله إن كان لا يزال يعتبر الاحتباس الحراري "خدعة"، أجاب ترمب: "لا، على الإطلاق، لكن بعض أوجهه خدعة"، بدون أن يقدم توضيحات إضافية.