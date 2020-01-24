البنتاغون: إصابة 34 عسكرياً في المخ عقب هجوم إيران

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الجمعة، إنه تم تشخيص 34 عسكريا بإصابات في المخ عقب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدة في العراق في 8 يناير من الشهر الجاري رداً على غارة أميركية استهدفت قائد فيلق القدس قاسم سليماني وقتلته بالقرب من مطار بغداد.



وقال المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، للصحافيين إن ثمانية عسكريين نقلوا في وقت سابق إلى ألمانيا تم نقلهم إلى الولايات المتحدة.

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وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن في 8 يناير، أنه نفذ هجوماً صاروخياً على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، وقاعدة أخرى في أربيل، والاثنتان تضمان قوات أميركية.

وبعد الاستهداف، قال الحرس الثوري الإيراني إن أي إجراءات تتخذها الولايات المتحدة للرد على الهجمات التي شنتها طهران على أهداف أميركية في العراق سيقابلها رد جديد، حسب ما أورد التلفزيون الإيراني الرسمي.

وعند وقوع الهجوم، كان معظم الجنود الأميركيين في القاعدة قد تحصنوا داخل ملاجئ بعد تلقيهم تحذيرات من رؤسائهم.

ووفق تقارير سابقة للجيش الأميركي، فإن الضربة الإيرانية تسببت بأضرار مادية جسيمة لكن دون وقوع إصابات.

وحتى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن في الصباح بعد القصف الصاروخي أنه "لم يصب أي أميركي في هجوم الليلة الماضية".