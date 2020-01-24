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انفجار كبير يهز هيوستن الأميركية

المصدر: العربية.نت - وكالات
من مكان الانفجار
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هزّ انفجار كبير مدينة هيوستن الأميركية بولاية تكساس في ساعة مبكرة الجمعة، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح وتحطم النوافذ وضجيج سمعه الناس من مسافة بعيدة في المنطقة. ووقع الانفجار في القسم الغربي من المدينة.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بوقوع إصابة واحدة بانفجار في أحد المباني الصناعية في هيوستن.

وأمكن رؤية أعمدة الدخان واللهب تتصاعد من المنطقة المحيطة بالانفجار، فيما تجمعت سيارات الطوارئ في المنطقة.

وكتب صامويل بينا رئيس إدارة مكافحة الحرائق في هيوستون: "المسرح لا يزال مفعما بالأحداث. تجنبوا المنطقة". وأضاف "سنقدم إفادات بالسبب المحتمل للانفجار بمجرد أن تتوافر لدينا المعلومات الصحيحة".

مكان الانفجار في هيوستن مكان الانفجار في هيوستن

وقالت إدارة الإطفاء في هيوستون على موقع "تويتر"، إن فريقا متخصصا في التعامل مع المواد الخطرة يتعامل مع الموقف في المنطقة، وإن شخصا على الأقل نقل إلى المستشفى.

من جانبها قالت شرطة هيوستون على تويتر إن الانفجار وقع في طريق جيسنر بشمال غرب المدينة.

وقالت قناة (كيه.تي.آر.كيه) التابعة لشبكة (إيه.بي.سي) إن سكانا أبلغوا عن تحطم نوافذ وأبواب جراء الانفجار، وإن شخصا واحدا على الأقل شوهد مصابا.

وأوضحت أن الانفجار بدأ فيما يبدو في شركة واتسون للطحن والتصنيع.

في المقابل، لم ترد الشركة على اتصال هاتفي.

وقال مايك إيسكوفيتز، خبير الأرصاد في قناة فوكس نيوز المحلية، إن الانفجار الضخم رصده رادار الطقس المحلي وأحس به الناس على بعد أكثر من 32 كيلومترا.

كما أوضح "يظهر الرادار بوضوح هذا الوميض لفترة وجيزة".

كلمات دالّة

#هيوستن
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