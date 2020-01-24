ترمب عن انقسام الديمقراطيين: لن يسمحوا بترشيح ساندرز

علق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على انقسام المعسكر الديمقراطي بعد هجوم هيلاري كلينتون العنيف على المرشح بيرني ساندرز، والذي أثار ضجة واسعة داخل الحزب الديمقراطي.

وتوقع ترمب عدم ترشيح الحزب بيرني ساندرز مجددا رغم تصدره قائمة المرشحين الأولية عن الديمقراطيين متجاوزًا نائب الرئيس الأسبق جو بايدن.

Crazy Bernie takes the lead in the Democrat Primaries, but it is looking more and more like the Dems will never allow him to win! Will Sleepy Joe be able to stumble across the finish line? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2020

وقال في تغريدة على تويتر "يقود بيرني المجنون استطلاعات الرأي في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين، لكن يبدو أكثر فأكثر وكأن الديمقراطيين لن يسمحوا له بالفوز!

إلى ذلك، تساءل "هل سيتعثر جو بايدن الناعس عند خط النهاية؟".

"لا أحد يحبه"

وكانت هيلاري كلينتون هاجمت المرشح بيرني ساندرز رافضة الكشف عما إذا كانت ستصوت له، وتدعمه للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي. وقالت "لا أحد يحبه، لا أحد يريد العمل معه، لم ينجز أي شيء".

كما اعتبرت أن الناس خدعت به، قائلة "كل هذا مجرد هراء وأشعر بالسوء لأن الناس انخدعوا فيه". وعندما سئلت في مقابلة مع "ذا ريبورتر" مؤخرًا عما إذا كان تقييمها لبريني لا يزال على حاله، أجابت: "نعم ، إنه كذلك".

يشار إلى أن عدة وسائل إعلام أميركية ومن بينها صحيفة "نيويورك تايمز" اعتبرت تصريحات كلينتون تلك إشارة على وجود انقسام أيديولوجي عميق داخل المعسكر الديمقراطي، ما قد يسهل على ترمب الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة.