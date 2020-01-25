بومبيو: النظام الإيراني في أسوأ أحواله

اعتبر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في مقابلة إذاعية أن النظام الإيراني في أسوأ أحواله، مؤكداً أن سياسة الضغط القصوى التي تعتمدها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تجاه إيران ناجحة، وأنها أعادت تأسيس ردع صارم بوجه طهران.

كما رأى في مقابلة مع NPR مساء الجمعة أن تلك السياسة رفعت تكلفة استخدام إيران وكلاءها وأذرعها في المنطقة

أما تعليقاً على ما قاله نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، حول التفلت من قيود تخصيب اليورانيوم التي نص عليها الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحب منه ترمب عام 2018، فقال بومبيو إن ظريف "يثرثر فقط في هذا الشأن"، معتبراً أن النظام الإيراني في أسوأ أحواله التي مر بها عبر التاريخ.

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مواصلة حملة الضغط الأقصى

وكان الوزير الأميركي أكد في وقت سابق الجمعة مواصلة حملة الضغط الأقصى على إيران، حتى تغير سلوكها، منوهاً بفرض عقوبات على شركات صينية وشركات تعمل في هونغ كونغ لتعاملها مع النظام الإيراني.

كما توعد الشركات والدول التي تتعامل مع طهران بمزيد من العقوبات الأميركية. وقال عبر حسابه في تويتر "سيستمر الضغط الأقصى على النظام الإيراني حتى يتغير سلوكه. لقد فرضنا عقوبات على الصين وهونغ كونغ وكيانات تعمل في قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران". وتابع مخاطباً الدول والشركات "إذا قمتم بتسهيل أنشطة هذا النظام، فسوف تتم معاقبتكم".

أتت تلك التغريدة بعد أن أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض عقوبات على شخصين و4 شركات إيرانية وصينية للبتروكيماويات والبترول قامت بنقل صادرات شركة النفط الإيرانية الوطنية (NIOC) التي تتهم بتمويل الحرس الثوري الإيراني ووكلائه.