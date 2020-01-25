ترمب يشيد بجهود الصين لاحتواء "كورونا"

بعد تأثر الأسواق الأميركية وتراجع الدولار بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، الذي ظهر في الصين والذي قد يؤثر على السفر والطلب الاقتصادي، أشاد الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بجهود بكين لمحاولة احتواء انتشار الفيروس، مثنياً على "شفافيتها" في المعركة ضده.

وكتب ترمب على تويتر: "الصين تعمل بجد لاحتواء فيروس كورونا. الولايات المتحدة تقدر حقاً جهودهم وشفافيتهم"، معبراً عن قناعته بأن الأمور "ستسير على ما يرام".

إلى ذلك أضاف: "باسم الشعب الأميركي أريد بشكل خاص أن أشكر الرئيس (الصيني) شي" جينبينغ.

China has been working very hard to contain the Coronavirus. The United States greatly appreciates their efforts and transparency. It will all work out well. In particular, on behalf of the American People, I want to thank President Xi! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020

من جهتها، أعلنت السلطات الصينية السبت وفاة 15 شخصاً في مقاطعة هوباي الصينية جراء فيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الوفيات إلى 41. كما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى نحو 1300.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تراجع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني الذي يعد ملاذاً آمناً الجمعة، وسط قلق المستثمرين من أن يضر انتشار الفيروس الذي ظهر في الصين بالسفر والطلب الاقتصادي.

إلى ذلك أكدت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الجمعة إصابة أميركية ثانية بالفيروس، قائلة إنه يجري فحص ما قد يصل إلى 63 حالة محتملة مع استمرار انتشار المرض المميت أحياناً في أنحاء العالم.