هل يشن ترمب حرباً على طهران؟.. إحاطات سرية لـ"الشيوخ"

أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، أن مسؤولين كباراً بوزارة الخارجية سيقدمون لأعضاء اللجنة إحاطة سرية حول السياسة المتعلقة بإيران الأسبوع المقبل، وسط مساعٍ لإصدار تشريع يحد من قدرة الرئيس دونالد ترمب على شن حرب على طهران.

ومن المفترض أن يكون المبعوث الأميركي الخاص بإيران، برايان هوك، في صدارة من يقدمون الإحاطة يوم الثلاثاء.

موضوع يهمك بدأ مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، مناقشاته في العمق في إطار المحاكمة التاريخية سعيا إلى عزل الرئيس دونالد ترمب وذلك... مجلس الشيوخ يبدأ مناقشاته لعزل ترمب أميركا

فيما يشارك وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي يغادر البلاد يوم الأربعاء في رحلة خارجية تشمل أوكرانيا ودولاً أخرى.

"لا معلومات عن التوقيت"

وكان زعماء مجلس الشيوخ قالوا إنهم يتوقعون التصويت هذا الأسبوع على مشروع قانون صلاحيات حرب إيران، لكن لم ترد أي معلومات عن توقيت إجرائه، حيث صوّت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون في وقت سابق من هذا الشهر لصالح منع ترمب من القيام بمزيد من الأعمال العسكرية ضد طهران، بعد أن قاد الهجوم الأميركي في العراق الذي أدى لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

من ثم ردت إيران بضربات صاروخية على قواعد عراقية يوجد بها جنود أميركيون.

"معركة شاقة"

وفي انتظار مشروع القرار معركة شاقة بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، والذي يجري مساءلة لترمب هذا الأسبوع، حيث فشل مسؤولو إدارة ترمب، بمن فيهم بومبيو، في إحاطة في وقت سابق هذا الشهر في إقناع أعضاء الكونغرس الديمقراطيين وبعض الجمهوريين، بأن تهديداً وشيكاً كان مبرراً لقتل قاسم سليماني.

بدوره، قال السيناتور الجمهوري مايك لي، عقب الإحاطة السرية، إنها كانت أسوأ إحاطة سمعها منذ 9 سنوات في مجلس الشيوخ، على الأقل بشأن قضية عسكرية، معلناً أنه سيدعم قرار صلاحيات الحرب.