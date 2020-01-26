سيناتور جمهوري: الديمقراطيون فبركوا معلومات ضد ترمب

أعلن السيناتور ريك سكوت من فريق دفاع الرئيس الأميركي دونالد ترمب: "الديمقراطيون قدموا معلومات مفبركة ضد الرئيس"، لافتاً إلى أن "الرئيس لم يقم بعرقلة العدالة أو أي خرق للدستور".

كما أشار سكوت، السبت، إلى أن "هدف الديمقراطيين مساعدة جون بايدن للترشح للرئاسة".

"سيتم تبرئة الرئيس"

من جهته، أعلن السيناتور الجمهوري، تيد كروز، أن الدفاع عن ترمب سوف يركز على الوقائع الموضوعية لقضية العزل.

وقال كروز: "الشعب الأميركي سوف يستمع إلى الحقيقة وسيتم تبرئة الرئيس ترمب".

إلى ذلك أضاف: "اليوم هو الأخير للاستماع لآدم شيف وبيلوسي بعد إجراءاتهم المزيفة ضد ترمب".

"لم يرتكب أي خطأ"

يذكر أن محامي الرئيس الأميركي بدأوا مرافعتهم، صباح السبت، في محاكمة عزله أمام مجلس الشيوخ بعد ثلاثة أيام من اتهامات وجهها الديمقراطيون.

وقال بات تشيبولونيه محامي البيت الأبيض، الذي تحدث أولاً خلال اجتماع نظم بشكل استثنائي، السبت: "سترون أن الرئيس لم يرتكب أي خطأ". كما أشار إلى أن المدعين العامين في مجلس النواب لم ينجحوا في تقديم قضيتهم.

وسيكون لدى محامي الرئيس 24 ساعة موزعة على ثلاثة أيام لتقديم دفاعهم عن ترمب أمام مجلس الشيوخ.

إلى ذلك اختتم المدعون الديمقراطيون من مجلس النواب، الذي قرر عزل ترمب في 18 كانون الأول/ديسمبر، مرافعاتهم بالتفصيل في وقت متأخر الجمعة.