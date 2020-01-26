قيادي من "النواب" يتهم ترمب بتهديده على "تويتر"

قال آدم شيف، رئيس فريق النواب الديمقراطيين، الذي يتولى الادعاء في محاكمة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أمام مجلس الشيوخ، الأحد، إنه يعتقد أن الرئيس الجمهوري تعمد تهديده عندما كتب على "تويتر" أنه "لم يدفع الثمن" بعد.

وشن ترمب في وقت سابق من اليوم هجوما جديدا على الديمقراطيين، وفي مقدمتهم شيف على خلفية المحاكمة التي تجري بمجلس الشيوخ، وقال على "تويتر": "لم يدفع الثمن بعد عما فعله ببلادنا".

وردا على سؤال في مقابلة مع شبكة تلفزيون (إن.بي.سي) عما إذا كان يعتبر ذلك تهديدا، رد شيف: "أعتقد أنه قُصد به ذلك".