بلومبيرغ.. أول مرشح ديمقراطي يعارض الاتفاق النووي مع إيران

أعلن المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي، مايكل بلومبيرغ، معارضته للاتفاق النووي، داعياً إلى إبرام اتفاق نووي جديد يقيد عدوان إيران ويشمل الصواريخ الباليستية وغيرها من الأنشطة الإيرانية المزعزعة للشرق الأوسط.

ويعتبر بلومبيرغ أول مرشح رئاسي عن الحزب الديمقراطي يتوعد إيران بالتخلي عن الاتفاق النووي والبحث عن إتفاق جديد، كما فعل الرئيس دونالد ترمب. وقال مايكل بلومبيرغ الأحد إنه على الرغم من معارضته للاتفاق النووي الأميركي مع إيران، فقد عارض أيضًا الطريقة التي انسحب بها الرئيس ترمب من جانب واحد في عام 2018.

الصواريخ الباليستية

وفي خطاب ألقاه في ميامي خلال تجمع للناخبين اليهود، قال المرشح الرئاسي الديمقراطي لعام 2020 إنه عارض اتفاق عام 2015 في ذلك الوقت لأنه كان ينبغي عليه فعل المزيد لمعالجة برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية وغيرها من المخاوف.

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وأضاف بلومبيرغ أنه كان على ترمب ألا يترك الصفقة التي أبرمها مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لأن إيران تتحرك مرة أخرى نحو تطوير سلاح نووي بعد سنوات من الالتزام.

وتابع: "كرئيس، سأعمل على إنشاء أقوى صفقة ممكنة لتقييد عدوان النظام الإيراني وطموحاته الإقليمية، ووضع حد لبرنامجهم النووي، لأن العالم يجب ألا يسمح لإيران أبداً بتهديد الشرق الأوسط بأكمله بالسلاح النووي".

خطة سلام

كما تناول بلومبيرغ تصاعد العنف المعادي للسامية في أميركا. وتعهد ببذل جهد وطني للقضاء على المتطرفين العنيفين. كما تعهد بعدم فرض شروط على المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، بما في ذلك الدفاع الصاروخي. وقال إنه لن ينتظر ثلاث سنوات لإطلاق خطة سلام إسرائيلية فلسطينية.

وجاءت تصريحاته قبل أيام قليلة من قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه الرئيسي في الانتخابات، قائد الجيش الإسرائيلي السابق بيني جانتز، دعوات إلى البيت الأبيض هذا الأسبوع قبل إعلان ترمب عن خطته التي طال انتظارها.

وقال بلومبيرغ: "في بعض الأحيان تكون الديمقراطية حقا مكتسبا، إنها هدية في بعض الأحيان. وأحيانا تكون قتال. اليوم، إنها معركة - وأنا أطلب منكم أن تقفوا وتقاتلوا معي كأميركيين فخورين وكيهود فخورين".