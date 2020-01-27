والدة صحافي أميركي مفقود في سوريا تطلب مساعدة ترمب

طلبت والدة صحافي أميركي فقد أثره في سوريا عام 2012، من الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاثنين، المساعدة في الإفراج عنه، مشيرة إلى أن مسؤولا أميركيا كبيرا على الأقل يعرقل إجراء محادثات مع حكومة النظام السوري حول هذه القضية.

وقالت ديبرا تايس في مؤتمر صحافي للحديث عن قضية ابنها أوستن، إنها تعتقد أن دمشق تريد منذ عام 2014 إجراء محادثات مع واشنطن، لكن الإدارة الأميركية لم تتابع هذه القضية.

وكشفت تايس أن "مسؤولا كبيرا في الإدارة الأميركية إما يتردد وإما يماطل"، من دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل أو توضح ما إذا كان الشخص الذي تتحدث عنه هو نفسه في إدارتي الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أو الرئيس الحالي دونالد ترمب.

وذكرت الأم أنها تبلّغت عندما زارت سوريا عام 2014 "رسالة" من دمشق مفادها أن النظام السوري يشترط إجراء محادثات مع مسؤول "له مكانته" في الإدارة الأميركية.

وقالت: "لا يمكن فهم لماذا لم يقف أحد بوجه خيار الرئيس الأميركي التخلي عن ولدنا الحبيب الذي عرّض حياته للخطر لخدمة هذا البلد".

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وأعربت والدة المصور الصحافي عن اعتقادها بأن ترمب يريد المساعدة للإفراج عن ابنها، وحضته على كسر الجمود الذي يحول دون إجراء أي مفاوضات في قضية ابنها، أوستن تايس، الذي كان يعمل مصورا مستقلا لصالح صحيفة "واشنطن بوست" و"وكالة فرانس برس" وغيرها من المؤسسات الإعلامية.

وفي حين لم تتّضح هوية الجهة التي تحتجز تايس، تؤكد والدته أن حكومة النظام السوري هي "الجهة الأكثر قدرة على تأمين الإفراج عنه".

وأفادت أنها تمتلك "معلومات ذات صدقية" تفيد بأن ابنها لا يزال على قيد الحياة في سوريا.