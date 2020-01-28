ترمب ينشر خريطة بالعربية: هذه فلسطين المستقبلية

نشر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على حسابه على "تويتر" ليل الثلاثاء خارطة للحدود المقترحة مستقبلاً للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية في إطار خطته للسلام التي أعلنها في وقت سابق.

وتظهر الخارطة 15 مستوطنة إسرائيلية في منطقة الضفة الغربية المتصلة بقطاع غزة بواسطة نفق، تماشياً مع وعد أطلقه الرئيس الأميركي بإقامة دولة فلسطينية متصلة الأراضي.

موضوع يهمك توالت ردود الأفعال المتباينة على الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، للسلام بالشرق الأوسط.بريطانيا... ردود أفعال دولية متباينة من خطة ترمب للسلام بالشرق الأوسط العرب و العالم

في المقابل، رفض المسؤولون الفلسطينيون بشدة الخطة الأميركية التي أعلنها ترمب في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.

وكشف ترمب الثلاثاء عن خطته لإحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس حلّ "بدولتين"، لكن مع تنازلات لصالح إسرائيل. وقد أعلن الفلسطينيون رسمياً رفضهم لها.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعليقاً على الخطة: "يكفي أنها اعتبرت القدس عاصمة لإسرائيل، أما الباقي فهو جديد ومهم، لكن أول القصيدة كُفر". وأضاف عباس: "إذا كانت القدس ليس عاصمة للدولة الفلسطينية فكيف سنقبل بذلك؟ مستحيل أي طفل عربي مسلم أو مسيحي أن يقبل بذلك".

بدورها، أعلنت حركة حماس رسمياً رفضها للخطة. وقال خليل الحية، نائب رئيس حماس: "نرفض هذه الصفقة ولن نقبل بديلاً عن القدس عاصمة لدولة فلسطين ولن نقبل بديلاً عن فلسطين لتكون دولتنا ولن نقبل المساس بحق العودة وعودة اللاجئين".