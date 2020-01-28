خريطة نشرها ترمب عن تصوره للدولة الفلسطينية

نشر الرئيس الأميركية على سحابه على "تويتر" الثلاثاء خارطة للحدود المقترحة مستقبلاً للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية في إطار خطته للسلام التي أعلنها اليوم.

وتظهر الخارطة 15 مستوطنة إسرائيلية في منطقة الضفة الغربية المتصلة بقطاع غزة بواسطة نفق، تماشياً لوعد أطلقه الرئيس الأميركي بإقامة دولة فلسطينية متصلة الأراضي.

موضوع يهمك توالت ردود الأفعال المتباينة على الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء للسلام بالشرق الأوسط.بريطانيا:... ردود أفعال دولية متباينة من خطة ترمب للسلام بالشرق الأوسط العرب و العالم

ويرفض المسؤولون الفلسطينيون بشدة الخطة الأميركية التي أعلنها ترمب في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض.

وكشف ترمب الثلاثاء عن خطته لإحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس حلّ "بدولتين"، لكن يتضمن تنازلات عديدة لصالح إسرائيل. وقد أعلن الفلسطينيون رسمياً رفضهم لها.

وقد قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعليقاً على الخطة: "يكفي أن الخطة اعتبرت القدس عاصمة لاسرائيل، أما الباقي فهو جديد ومهم، لكن أول القصيدة كُفر". وأضاف عباس: "إذا كانت القدس ليس عاصمة للدولة الفلسطينية فكيف سنقبل بذلك؟ مستحيل أي طفل عربي مسلم أو مسيحي ان يقبل بذلك".

بدورها، أعلنت حركة حماس رسمياً رفضها خطة ترمب للسلام. وقال خليل الحية نائب رئيس حماس: "نرفض هذه الصفقة ولن نقبل بديلاً عن القدس عاصمة لدولة فلسطين ولن نقبل بديلاً عن فلسطين لتكون دولتنا ولن نقبل المساس بحق العودة وعودة اللاجئين".