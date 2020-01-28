قضية عزل ترمب.. جمهوريون يردون على نيويورك تايمز: السيرك انتهى

أعلن أعضاء الحزب الجمهوري أن تسريبات صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times، حول قضية عزل الرئيس، دونالد ترمب، لن تغير من الحقائق شيئاً، وأن القضية انتهت، ودعوا إلى تبرئة الرئيس والمضيّ قدماً في توحيد البلاد.

ونشرت "نيويورك تايمز" تصريحات، ليلة الأحد، حول كتاب جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض، تزعم فيه أن كتاب بولتون الجديد يدعي أن الرئيس ترمب قال في أغسطس إنه يريد الاستمرار في تعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا، إذا لم تتعاون الحكومة الأوكرانية في التحقيقات مع جو بايدين.

ورد الرئيس ترمب أنه "لم يخبر جون بولتون أن المساعدات المقدمة لأوكرانيا كانت مرتبطة بالتحقيقات مع الديمقراطيين، بما في ذلك عائلة بايدن".

ودفعت الأخبار الديمقراطيين في الكونغرس إلى تكرار دعواتهم الطويلة لاستدعاء الشهود، حيث تساءل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر: "كيف لا يستطيع الجمهوريون في مجلس الشيوخ التصويت لصالح استدعاء هذا الشاهد وطلب وثائقه؟".

وقبل استئناف إجراءات المحاكمة، يوم الاثنين، رفض بعض المشرعين الجمهوريين التأثير الكلي للتقرير على القضية.

وقال السيناتور، مارشا بلاكبيرن، للصحافيين: "أعتقد أننا سنحصل على شيء جديد يخرج كل يوم" من المحاكمة، مضيفاً أن تسريبات الصحيفة "لا تغير شيئاً بالفعل".

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وقال السيناتور تيد كروز للصحافيين إن الأخبار "لا تغير الحقائق الأساسية التي مفادها أن الرئيس له ما يبرره ولديه السلطة الكاملة والمسؤولية حقا في التحقيق في أدلة جدية عن الفساد".

من جهته قال السيناتور، جون باراسو: "لا يوجد شيء جديد هنا فيما يقوله مديرو مجلس النواب". وحول تسريبات "نيويورك تايمز"، قال في مؤتمر صحافي، الاثنين: "خذ نفساً، فلنستمع إلى محامي الرئيس اليوم في القضية التي يقدمونها".

وعلق دوغ كولينز، عضو اللجنة القضائية في مجلس النواب للصحافيين: "لا تتشتت عن الأشياء اللامعة التي تقول (نحتاج إلى شهود) أو كتاب بولتون الجديد أو أي شيء آخر.. لا تغفل عن حقيقة أن الحقائق لم تتغير".

وفي حديثه إلى الصحافيين في مبنى الكابيتول، شكك السيناتور، جون كينيدي، في مصداقية بولتون، قائلاً: "لن أراهن على بيتي" في قول الحقيقة، وقال إن المزاعم الجديدة كانت ستشهد مزيداً من المصداقية إذا كان قد أثارها شخص آخر!

لكن السيناتور الجمهوري، سوزان كولينز، قالت إن خبر كتاب بولتون "يعزز حالة استدعاء الشهود"، بينما قال السيناتور، ميت رومني، إنه "من المحتمل بشكل متزايد أن ينضم جمهوريون آخرون إلى أولئك الذين يعتقدون أننا يجب أن نسمع من جون بولتون"، لكن لا يوجد أي سيناتور جمهوري يؤيد استدعاء الشهود حتى الآن.

After 2 weeks, it’s clear that Democrats have no case for impeachment. Sadly, my colleague @SenatorRomney wants to appease the left by calling witnesses who will slander the @realDonaldTrump during their 15 minutes of fame. The circus is over. It’s time to move on! #gapol — Senator Kelly Loeffler (@SenatorLoeffler) January 27, 2020

وانتقدت أحدث سيناتور عن الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، كيلي لوفلر، رومني بحدة بسبب رغبته في سماع بولتون. وفي تغريدة لها الاثنين، قالت السيناتور كيلي لوفلر إن زميلها رومني "يريد استرضاء" اليسار من خلال استدعاء الشهود بشهادة قد تكون ضارة بالمحاكمة، وتابعت "السيرك قد انتهى. حان الوقت للمضي قدما!".

وقال السيناتور ليندسي غراهام، أحد أكبر حلفاء ترمب في المحاكمة حتى الآن، للصحافيين: "أريد أن أرى ما في كتاب بولتون.. دعونا نرى ما هو موجود في الكتاب، دعونا نرى ما إذا كانت ذات صلة، وإذا كان الأمر كذلك، سأتخذ قراراً بشأن بولتون".

ومع ذلك، كرر غراهام، يوم الاثنين أيضاً، أنه إذا اتصل مجلس الشيوخ بالشهود المرغوب فيهم من قبل الديمقراطيين، فيجب أن يسمح المجلس أيضا للرئيس ترمب "باستدعاء جميع الشهود ذوي الصلة الذين طلبهم، بما في ذلك جو بايدن وابنه، وهو إجراء يعتبر انتحارياً بالنسبة للديمقراطيين.