الجمهوريون يتوقعون تبرئة ترمب.. وإنهاء المحاكمة

خرج أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون من اجتماع حاشد الثلاثاء عبروا عن ثقتهم في أنهم سيفوزون في تصويت من شأنه أن يمنع استدعاء الشهود الجدد وإنهاء محاكمة الرئيس دونالد ترمب هذا الأسبوع، وفقا لما أوردته صحيفة "ذا هيل".



وفي حين اعترفت مصادر جمهوريّة بأن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ يتناقشون حول ما إذا كان يجب استدعاء مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون كشاهد، قالوا إن الديمقراطيين ليس لديهم أصوات الحزب الجمهوري الأربعة التي يحتاجونها للفوز بمثل هذا التصويت، وهذا يعني فشل مشروعهم في استدعاء الشهود.

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وبالرغم أنه لا يبدو أن الجمهوريين لديهم أصوات لرفض اقتراح استدعاء الشهود، إلا أن أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري قالوا الثلاثاء إنهم يعتقدون أن المجموعة ستصل إلى العدد المطلوب في وقت التصويت.

عدم وجود شهود

من جانبه، قال السيناتور الجمهوري كيفن كرامر لقد كنا متحدين بنسبة 100% في هذه العملية إلى هذه النقطة، وآمل أن نتمكن من البقاء على هذا النحو. وأضاف أن الجمهوريين سيحصلون على 50 صوتاً على الأقل يحتاجون إليها لهزيمة الاقتراح لاستدعاء الشهود.



وأكد كرامر قائلا "سيكون إما 53 أو 52 أو 51، وبعض الأرقام التي تبدأ بخمسة سيكون تخميني هو التصويت لعدم وجود شهود".



كما عبر السيناتور ليندسي غراهام عن ثقته بتبرئة ترمب هذا الأسبوع المقبل. وقال "أنا أشعر بأني بخير، أشعر أنني بحالة جيدة لأننا في موقع جيد، من حيث إنهاء المحاكمة عاجلاً وليس آجلاً".

كما أبدى السيناتور الجمهوري جون ثون عن ثقته قائلاً "إن المحاكمة يجب ألا تستمر حتى الجمعة".

11 ساعة فقط

هذا وكان اجتماع الثلاثاء، الذي عُقد بعد أن أغلق فريق دفاع ترمب قضيته المتعلقة بالعزل، باستخدام 11 ساعة فقط من 24 ساعة من العملية في محاولة من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لإقناع زملائه بالتوحد حول هذه القضية.

ووصف أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون الاجتماع الخاص بأنه محاولة لدعم المجموعة الصغيرة من الحزب الجمهوري الذين قد يكونون على استعداد للانضمام إلى الديمقراطيين في الدعوة لاستدعاء بولتون أو غيرهم من الشهود.

وأحد الأسلحة التي يستخدمها ماكونيل وزعماء الحزب الجمهوري في جدالهم في محاولة لإقناع الزملاء بعدم التصويت لشهادة بولتون هو أن السيناتور تشارلز شومر سوف يعتقد أن الموافقة على الشهود يمكن أن تعطي زعيم الأقلية قائمة انتقائية لفرض المزيد من الأصوات على استدعاء المزيد من الشهود والوثائق، حسب المصادر.

مسودة غير منشورة

وخلال الاجتماع، عبر قلة من الجمهوريين عن قلقهم من تداعيات مسودة كتاب غير منشورة لبولتون تدعي أن ترمب أخبر مساعده السابق أنه يريد تجميد المساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى يعلن المسؤولون الأوكرانيون عن التحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن.

ويقول جمهوريان فقط، السيناتور ميت رومني وسوزان كولينز، إنهما سيصوتان للنظر في التماسات لاستدعاء شهود ووثائق إضافية لكن ماكونيل زعيم الأغلبية يضغط لمنع المزيد من الانشقاقات.

وبموجب القرار التنظيمي الذي أقره جميع أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 53 عضوًا في الأسبوع الماضي، من المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ يوم الجمعة على "ما إذا كان يجب النظر في أي اقتراح لاستدعاء شهود أو مستندات ومناقشتها بموجب قواعد المساءلة".

فشل عزل الرئيس

وإذا فاز المقترح بأقل من 50 صوتًا، فسوف يعني فشل عزل الرئيس وسينتقل مجلس الشيوخ للتصويت بـ "نعم" أو "لا" على مادتي المساءلة التي أقرها مجلس النواب وهو ما يعني تبرئة الرئيس ترمب.



وإذا حصل المقترح على 51 صوتًا، فسيشرع مجلس الشيوخ في مناقشة مفتوحة يمكن خلالها لشومر فرض مجموعة من الأصوات على الشهود والوثائق.

حالة التعادل

ويشعر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون بالقلق من أن شومر سوف يسحب العملية إلى مساحات أخرى إذا صوتوا للنظر في شهود إضافيين، وليس مجرد قبول سماع بولتون، وفقاً لمشرعين من الحزب الجمهوري على دراية بالمناقشات الداخلية للاجتماع.



وفي حالة تعادل 50-50، هناك احتمال أن رئيس المحكمة العليا جون روبرتس يمكن أن يتدخل ويحكم لصالح الشهود. ويبحث الجمهوريون أيضًا عن طرق تجعل من السهل عليهم ألا يصوتوا لشهادة بولتون.



وحذر مكونيل الجمهوريين المترددين في اجتماع غداء في وقت سابق الثلاثاء من أنهم إذا صوتوا لجلب شهود جدد، فإن ذلك قد يمدد المحاكمة لعدة أسابيع وسيؤدي في النهاية إلى تبرئة ترمب ودعاهم إلى حسم الموضوع سريعا.

أدلة جديدة

وحذر زملاءه من أن فتح المحاكمة أمام أدلة جديدة قد يأخذها في اتجاهات لا يمكن التنبؤ بها لفترة غير معروفة من الوقت.



وقال السيناتور، مايك براون، إن زعيم الحزب الجمهوري أخبر الزملاء الذين لم يحسموا أمرهم "بالبحث في هذا الأمر للنظر في المعلومات" و"إلقاء نظرة على الصورة الكبيرة فيما يتعلق بما يعنيه هذا".



وحتى لو صوت أربعة جمهوريين على استدعاء أدلة جديدة واستدعاء الشهود، فسيكون ذلك انتصاراً سياسياً لشومر، الذي جعل النقاش يدور حول البحث عن معلومات ضارة حول ترمب بدلاً من إبعاده من منصبه لأن هناك حاجة إلى سبعة وستين صوتًا لإدانة ترمب بمقالات المساءلة التي أقرها مجلس النواب، ويعترف الديمقراطيون بأنهم ليس لديهم العدد الكافي للقيام بذلك وبأن مسألة عزل الرئيس سوف تفشل في النهاية.