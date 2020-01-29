الكونغرس: بومبيو وافق على الشهادة حول مقتل سليماني

أعلنت لجنة في مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، الثلاثاء، أن وزير الخارجية، مايك بومبيو، وافق على الإدلاء بشهادته في جلسة عامة بخصوص السياسة الأميركية تجاه العراق وإيران.

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في التفاصيل، أكد النائب إليوت إنجل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أنه تحدث مع بومبيو، الثلاثاء، وأن الوزير وافق على حضور جلسة منفصلة عن جلسة الميزانية السنوية التي تعقدها اللجنة.

كما أضاف إنجل في بيان أنه سيعلن موعد الجلسة قريباً.

"معلومات حول مقتل سليماني"

يشار إلى أن أعضاء في الكونغرس يطالبون إدارة الرئيس دونالد ترمب بتقديم معلومات حول الضربة الأميركية التي قتلت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في العراق.

وحاولت لجنة الشؤون الخارجية من قبل تحديد موعد لجلستين على الأقل مع بومبيو، وكان من المقرر انعقاد إحداهما، الأربعاء، الموافق 29 يناير/كانون الثاني إلا أنها تأجلت لوقت آخر.