الديمقراطي بلومبيرغ يحقق مفاجأة ويحل ثالثاً بأحدث استطلاع

تخطى عمدة مدينة نيويورك السابق، المرشح الديمقراطي المعتدل، مايكل بلومبيرغ، السيناتور إليزابيث وارن في آخر استطلاع للرأي على مستوى البلاد أجرته Hill-HarrisX poll مما جعله يحتل المرتبة الثالثة في مجال المرشحين للرئاسة الديمقراطية.

وأظهر الاستطلاع الذي صدر الخميس، أن دعم بلومبيرغ ارتفع بنسبة 4 نقاط مئوية إلى 11%. وانخفضت نسبة وارن 2 نقطة إلى 9%.

وكافحت المرشحة وارن من أجل الارتداد على المستوى الوطني بعد أن بلغت ذروة ترشيحها عند دعم 19% في أكتوبر.

لكن وارن ليست المرشح الوحيد الذي ينزلق من أعلى المستويات في صناديق الاقتراع قبل انتخابات أيوا يوم الاثنين المقبل. وانخفض منافسها التقدمي السيناتور بيرني ساندرز نقطتين إلى 17%.

وفي الوقت نفسه، حافظ نائب الرئيس السابق جو بايدن على تقدم مزدوج الرقم في هذا المجال بدعم 29%.

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ويخوض كل من بايدن وساندرز سباقاً شرسا في ولاية أيوا. ووجد استطلاع للرأي أصدره إيمرسون يوم الأحد، أن ساندرز حل في الصدارة بنسبة 30%، يليه بايدن بنسبة 21%.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز"، وصدر قبل أيام، أن المرشح ساندرز جاء في المقدمة بدعم 25% يليه بايدن 17%.

وكان المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي، مايكل بلومبيرغ، قد أعلن معارضته للاتفاق النووي، داعياً إلى إبرام اتفاق نووي جديد يقيد عدوان إيران ويشمل الصواريخ الباليستية وغيرها من الأنشطة الإيرانية المزعزعة للشرق الأوسط.

ويعتبر بلومبيرغ أول مرشح رئاسي عن الحزب الديمقراطي يتوعد إيران بالتخلي عن الاتفاق النووي والبحث عن اتفاق جديد، كما فعل الرئيس دونالد ترمب.