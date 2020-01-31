ترمب يرفع قيود أميركا على الألغام الأرضية المضادة للأفراد

رفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، القيود الأميركية على الألغام الأرضية المضادة للأفراد.

وقال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، في وقت سابق الجمعة، إن الألغام أداة مهمة تحتاج إليها القوات الأميركية، ومن المتوقع أن تخفف إدارة الرئيس دونالد ترمب قيودا سارية منذ عهد الرئيس السابق باراك أوباما على استخدام وحيازة الجيش لها.

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وقال إسبر في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي "الألغام أداة مهمة تحتاج إليها قواتنا... لضمان نجاح المهام وكذلك من أجل الحد من الخطر على القوات".

وأضاف "ومع ذلك فإننا في كل شيء نفعله نريد ضمان أن هذه الأدوات، وهي لألغام في هذه الحالة، تأخذ بالاعتبار أيضا كلا من سلامة الاستخدام وسلامة المدنيين وغيرهم بعد أي صراع".