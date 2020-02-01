بومبيو يحذر: سلوك إيران خطير.. تخيلوا لو حصلت على سلاح نووي

حذّر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس الجمعة، من مغبة حصول النظام الإيراني على سلاح نووي.

Yesterday, we sanctioned the Atomic Energy Organization of #Iran and its head, Ali Akbar Salehi. AEOI is the lead player in the regime’s nuclear escalation and extortion. Iran’s behavior is already dangerous-- imagine how much worse it will be if they obtain a nuclear weapon. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 31, 2020

وذكّر بومبيو أن سلوك النظام الإيراني خطير من غير سلاح نووي وطرح تساءل كيف سوف تكون الأمور لو حصلت طهران على سلاح نووي في ظل هذا السلوك.

وكتب بومبيو على حسابه في "تويتر": "فرضنا عقوبات على منظمة الطاقة الذرية في إيران ورئيسها علي أكبر صالحي"، مضيفاً أن هذه المنظمة "هي اللاعب الرئيسي في التصعيد النووي والابتزاز الذي يقوده النظام (الإيراني) عبر البرنامج النووي".

وتابع: "سلوك إيران خطير بالفعل - تخيلوا مدى سوء الوضع لو حصل النظام الإيراني على سلاح نووي!".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن في مايو/أيار 2018 خروج بلاده من الاتفاق النووي الذي أُبرم في 2015 بين إيران ومجموعة الـ5+1، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

موضوع يهمك أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الجمعة، أن العقوبات الأميركية الجديدة على البرنامج النووي الإيراني لن... طهران: عقوبات أميركا الجديدة غير مؤثرة إيران

وقال ترمب حينها إن هذا الاتفاق سوف يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي وبتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط. وأعاد ترمب تدريجياً فرض عقوبات على طهران، فردت الأخيرة بالتنصل من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وأعلنت واشنطن، الخميس، عقوبات جديدة على المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ورئيسها صالحي بتهمة "الاضطلاع بدور مهم في عدم احترام إيران تعهدها النووي الرئيسي عبر تجاوز سقف مخزون اليورانيوم ومستوى تخصيبه".

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الجمعة، أن العقوبات الأميركية الجديدة على البرنامج النووي الإيراني لن يكون لها "أي تأثير".