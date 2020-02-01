ترمب يخفف قيوداً سارية منذ عهد أوباما على استخدام الألغام

خفف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم الجمعة القيود السارية منذ عهد الرئيس السابق باراك أوباما على استخدام الجيش الأميركي للألغام الأرضية، قائلا إن السياسة السابقة وضعت القوات الأميركية في موقف "سيئ بشدة".

ولاقت الخطوة انتقادات من دعاة الحد من التسلح. كما تبرز استعداد الإدارة للانقلاب على السياسات التي وضعها سلف ترمب الديمقراطي في مواجهة مخاوف بشأن الأخطار التي تمثلها تلك الأسلحة على المدنيين لفترات طويلة بعد انتهاء الصراعات.

الحد من التسلح

وقالت إدارة أوباما في عام 2014 إنها لن تنتج ولن تجعل في حيازتها ألغاما مضادة للأفراد بعد ذلك التاريخ. وأعلن البيت الأبيض في بيان إن وزارة الدفاع (البنتاغون) أكدت أن القيود وضعت الجنود في موقف سيئ.

وفي وقت سابق، الجمعة، قال وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيطالي إن الألغام أداة مهمة تحتاج إليها القوات الأميركية، "لضمان نجاح المهام وكذلك من أجل الحد من الخطر على القوات".

وأضاف: "ومع ذلك فإننا في كل شيء نفعله نريد ضمان أن هذه الأدوات، وهي الألغام في هذه الحالة، تأخذ بالاعتبار أيضا كلاً من سلامة الاستخدام وسلامة المدنيين وغيرهم بعد أي صراع".